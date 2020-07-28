Морские пляжи избавились от сине-зеленых водорослей

- Ветер переменился, и вода на пляже теперь чистая, - сказала старейшина Тойлаской волости Эве Эаст во вторник.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин тоже подтвердил, что и на тамошнем пляже водоросли исчезли.

- В конце прошлой недели был шторм, который унес водоросли. Народ на пляже сейчас есть, погода ведь теплая.

По словам Ильина, люди ходили на пляж и тогда, когда в воде плавали густые водоросли.