Вт, 28.07.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Морские пляжи избавились от сине-зеленых водорослей

Неделю назад морская вода в Тойла выглядела так; теперь водоросли пропали.

ФОТО: Gerly Lehtla

Как в Тойла, Нарва-Йыэсуу, так и в Силламяэ сине-зеленые водоросли на пляжах исчезли, и вода снова чистая.

- Ветер переменился, и вода на пляже теперь чистая, - сказала старейшина Тойлаской волости Эве Эаст во вторник.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин тоже подтвердил, что и на тамошнем пляже водоросли исчезли.

- В конце прошлой недели был шторм, который унес водоросли. Народ на пляже сейчас есть, погода ведь теплая.

По словам Ильина, люди ходили на пляж и тогда, когда в воде плавали густые водоросли.

- Некоторые и приходили для того, чтобы сфотографировать водоросли. Ведь такую картину нечасто увидишь.

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