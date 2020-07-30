"PurFest" приглашает сказать свое слово о будущем Ида-Вирумаа

Учрежденный десять лет назад для привлечения внимания к экологическим проблемам Ида-Вирумаа фестиваль окружающей среды и культуры "PurFest" в этом году сосредоточится на теме справедливого перехода, связанной со сланцевой промышленностью, сланцедобычей и их прекращением.

- Нынче "PurFest" имеет совсем другое лицо; по содержанию меньше, по форме больше, - подчеркнула один из организаторов фестиваля Герли Романович.

Будущее, в том числе реки Пуртсе

Начинающийся в пятницу в 11 часов семинар на тему окружающей среды не ограничится на сей раз обычными докладами, а станет содержательным обсуждением, к которому привлекут как можно больше сторон с разными взглядами и мышлением - от предпринимателей и представителей зеленых до министра. Слушателей тоже призовут активно высказываться.

Семинар состоит из трех панелей: "Что добывать и добывать ли?", "Сланцевая промышленность должна исчезнуть или измениться?", "Как гарантировать, чтобы переход был справедливым по отношению к Ида-Вирумаа?".

- Нашей целью никогда не было говорить, как делать ту или другую вещь; наша цель - вызвать дискуссию между сторонами, которая позволила бы всем высказать свое мнение и сообща найти наилучшее решение, - отметила Герли Романович.

На начинающийся в пять часов инфодень прибудут все те, кто работает во имя очищения реки Пуртсе, они подробно расскажут о сделанном и намеченном, а также ответят переживающим за реку людям на все волнующие вопросы.

Туровский и рыбный паразит

После разговора и обмена мыслями на сложные темы перед собравшимися выступит зоолог Алексей Туровский. Тема его выступления: "В каком водоеме может обитать уважающий себя рыбный паразит?".

Отличной от обычной - более короткой и стационарной - будет нынче и культурная программа "PurFest".

Прежде концерты и спектакли проходили в течение нескольких дней в разных уголках Люганузеской волости.

- Первоначально планировалось пройтись нынче с культурной программой по используемым или заброшенным зданиям, имеющим свою особенную историю, но весенняя пандемия внесла коррективы - урезала программу до двухдневной и вернула ее под открытое небо. В результате фестиваль впервые будет проходить два дня в одном и том же месте - около силлаоруской гидроэлектростанции на реке Пуртсе, - сказала Герли Романович.

Знаковое место

Место и исполнители фестиваля не были случайным выбором.

- Связанная с рекой Пуртсе программа "Life" в одной части посвящена рыбным запрудам. В Силлаору рыбную запруду строили целых два раза, ведь первая работать не стала. Теперь это место одно из самых образцовых на реке Пуртсе, хорошо подходит для фестиваля в связи с темой возобновляемой энергии.

В пятницу вечером на силлаорускую сцену выйдет Мик Педая, чья натура хорошо сочетается с природой. На субботу подготовлена только вечерняя программа, которую откроет в 20 часов местная группа "Boamadu", а позднее на сцену выйдет "NOËP".