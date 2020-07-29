В Нарве готовится смена власти через вотумы недоверия мэру и председателю горсобрания

Вокруг заявлений о недоверии председателю Нарвского горсобрания Ирине Янович и мэру Нарвы Алексею Евграфову объединились, по имеющимся сведениям, от 15 до 17 членов горсобрания - это критические числа, ведь всего мест в Нарвском горсобрании - 31.

Заявить о недоверии собираются оппозиционная фракция "Наша Нарва" - семь депутатов во главе с соцдемом Катри Райк, трое внефракционных оппозиционеров, включая центриста Михаила Стальнухина, а также некоторое число депутатов, пока входящих в правящую фракцию "Kodulinn Narva".

Насколько известно, заявления о недоверии готовились к подаче в середине июля, однако требуемого числа подписей набрать не удалось.

Михаил Стальнухин подтвердил "Северному побережью", что заявить о недоверии прямо сейчас никак, поскольку не все согласные с этим члены горсобрания имеются в наличии.

- Надо дождаться ситуации, когда все будут на месте. Сейчас то кто-то в отпуск уедет, то кто-то сидит в карантине, - сказал он, предположив вероятный срок - конец августа.

После выражения недоверия фракция "Наша Нарва" представит своего кандидата в председатели Нарвского горсобрания, а создаваемая новая фракция Стальнухина представит кандидата в мэры.

По имеющимся сведениям, в случае снятия Янович с поста новым председателем Нарвского горсобрания может стать Катри Райк. Хотя Райк на последних местных выборах 2017 года заявляла о готовности стать мэром Нарвы.

Вопрос о будущем новом мэре Нарвы, если большинство проголосует против Евграфова, пока открыт, насколько известно.

Недовольны стилем управления

Катри Райк считает, что в последние годы смена власти в Нарве никогда не была так близка, как сейчас.

- К людям, гражданам Нарвы не прислушиваются, с ними не считаются, не считаются даже с членами собственной фракции, их не слушают. Фракцию "Kodulinn Narva" удерживают вместе с помощью различных выплат, которые могут составлять минимум 1500 евро в месяц. И это из городского бюджета. Стыдно! - сказала Райк.

Стальнухин назвал первой важной причиной ситуацию вокруг будущей Нарвской госгимназии, а точнее, вокруг ныне обсуждаемого соглашения о госгимназии.

- Лично меня побудило к активности нежелание нынешнего руководства города принять предложение Министерства образования о строительстве в Нарве не одной, а двух госгимназий. Притом что одна из них была бы для детей из эстоноязычных семей и на 100 процентов на госязыке, а вторая - для русскоязычных и 60/40, это решило бы все проблемы на много лет вперед. Отказ от этого предложения для меня необъясним, но по сути это архиглупое решение. Люди, противодействующие решению, которое гарантирует возможность гимназического образования для всех детей Нарвы, не должны Нарвой руководить, их место на свалке, - резко заявил Стальнухин.

Также он высказал недовольство нынешним стилем управления: