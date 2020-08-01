В Раквере у склонов Валлимяэ завершилось строительство развлекательного центра под открытым небом, в котором имеется 5000 сидячих мест; он обещает стать важнейшим во всем Вирумаа местом для концертов и представлений под открытым небом.

В центре, расположившемся по соседству с развалинами орденского замка на площади 7 гектаров и обошедшемся в 5,5 миллиона евро, построены две большие площадки для выступлений. Главная сцена имеет 4200 зрительских мест, к которым можно при необходимости добавить в партере еще 1500 сидений. Рядом находится амфитеатр с 800 местами. В этом же месте раньше стояла Валлимяэская певческая сцена, на которой проходили концерты, в том числе принесший Раквере славу праздник панк-песни.