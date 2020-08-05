Ида-Вирумаа получит на ремонт дорог около 2,5 миллиона евро

Самую большую сумму - миллион евро - получит Кохтла-Ярве на ремонт улицы Калеви от городской границы до перекрестка с улицей Олеви. Далее с этого места одну из главных улиц города реновировали в прошлом году.

Из пособия на транзитные дороги более 570000 евро получит также Нарва-Йыэсуу на ремонт улиц Вабадузе и Л. Койдула; около 227000 евро - Тойлаская волость на ремонт улицы Яама в Кохтла-Нымме; 143000 евро - Нарва на ремонт улицы Пушкина.

Кохтла-Ярве получит также на ремонт связанных с предпринимательством дорог 100000 евро и использует их на ремонт улиц Каэвури и Кауба в старом городе. Йыхви выделят около 98000 евро на ремонт улицы Каазику и 47000 евро на ремонт улицы Саэвески. 100000 евро достанутся Нарве для ремонта улицы Йоала, городу Силламяэ на ремонт улиц Вески и Ранна, а также более 69000 евро Люганузеской волости на приведение в порядок улиц Кооли в Пюсси.