В нарва-йыэсууской школе обнаружили множество нарушений

Например, в ходе надзора министерство установило, что в действующем в качестве основной школы учреждении образования общая часть учебной программы и предметные программы не согласуются с государственной учебной программой для основной школы; нарушения были обнаружены также в связи с выполнением программы развития.

Министерство отметило также, что хотя речь идет о школе с русским языком обучения, все делопроизводство в ней должно вестись по закону на эстонском языке, однако оно эстоноязычное только частично. Отмечается также, что в школе результаты экзамена по эстонскому языку, как второму, были в последние учебные годы значительно ниже средних по республике, однако во внутренней оценке школа не указала это, как требующую улучшения область.