В нарва-йыэсууской школе обнаружили множество нарушений

Административный надзор, проведенный этим летом Министерством образования и науки в нарва-йыэсууской школе, обнаружил много недостатков и нарушений, что вызвало в городе слухи, будто школу могут поэтому вообще закрыть.
Например, в ходе надзора министерство установило, что в действующем в качестве основной школы учреждении образования общая часть учебной программы и предметные программы не согласуются с государственной учебной программой для основной школы; нарушения были обнаружены также в связи с выполнением программы развития.