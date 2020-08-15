В Белом зале начали проводить тематические утренники

Интересно провести время, услышать что-то новое и получить полезные навыки - все это предлагают детям и взрослым на утренниках в галерее Белый зал Кохтла-Ярвеского музея сланца. Если начинание приживется, то такие занятия для всей семьи будут проводиться не только во время школьных каникул, но и в учебном году - по субботам.