В Белом зале начали проводить тематические утренники

Интересно провести время, услышать что-то новое и получить полезные навыки - все это предлагают детям и взрослым на утренниках в галерее Белый зал Кохтла-Ярвеского музея сланца. Если начинание приживется, то такие занятия для всей семьи будут проводиться не только во время школьных каникул, но и в учебном году - по субботам.
После многомесячного перерыва жизнь в городских учреждениях культуры потихоньку восстанавливается. Вернувшись из отпуска, галерист Хельги Коплиорг предложила коллегам организовать тематические утренники для ребят. Руководитель Кохтла-Ярвеского виртуального филиала Русского музея, преподаватель Кохтла-Ярвеской школы искусств и член объединения русских художников Ольга Жаркова охотно поддержала идею.