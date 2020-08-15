Сб, 15.08.2020
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В Белом зале начали проводить тематические утренники

Пока дети занимаются творчеством, взрослые слушают лекцию.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Интересно провести время, услышать что-то новое и получить полезные навыки - все это предлагают детям и взрослым на утренниках в галерее Белый зал Кохтла-Ярвеского музея сланца. Если начинание приживется, то такие занятия для всей семьи будут проводиться не только во время школьных каникул, но и в учебном году - по субботам.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

После многомесячного перерыва жизнь в городских учреждениях культуры потихоньку восстанавливается. Вернувшись из отпуска, галерист Хельги Коплиорг предложила коллегам организовать тематические утренники для ребят. Руководитель Кохтла-Ярвеского виртуального филиала Русского музея, преподаватель Кохтла-Ярвеской школы искусств и член объединения русских художников Ольга Жаркова охотно поддержала идею. 

- Для ребят это возможность найти новое занятие, а взрослые в это время могут послушать лекцию о знаменитых художниках, - конкретизирует Хельги. - Потом наши гости вместе посмотрят и обсудят выставку, которая в данный момент проходит в галерее. 

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