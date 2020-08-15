Зинаида Клыга (74) более 30 лет развивает деятельность общества белорусской культуры в Ида-Вирумаа, в последние годы - в качестве его руководителя. В прошлом году она получила знаки отличия за свою работу как от белорусского государства, от правительства БНР в изгнании, так и от президента Эстонской Республики. Последние две награды она ценит особенно высоко. "Вот к фотосессии я не подготовилась, - констатирует Зинаида, принимая нас в помещениях общества белорусской культуры БЭЗ на улице Нийду в Йыхви, куда оно недавно переехало. - Но я и так красивая", - шутит она, заметив растерянность фотографа, и начинает экскурсию по помещениям, где вещи еще ожидают распаковки и расстановки по местам. Наше интервью состоялось через три дня после президентских выборов в Беларуси, которые повлекли за собой протесты и требования отставки автократического главы государства Александра Лукашенко.