Зинаида Клыга (74) более 30 лет развивает деятельность общества белорусской культуры в Ида-Вирумаа, в последние годы - в качестве его руководителя. В прошлом году она получила знаки отличия за свою работу как от белорусского государства, от правительства БНР в изгнании, так и от президента Эстонской Республики. Последние две награды она ценит особенно высоко. "Вот к фотосессии я не подготовилась, - констатирует Зинаида, принимая нас в помещениях общества белорусской культуры БЭЗ на улице Нийду в Йыхви, куда оно недавно переехало. - Но я и так красивая", - шутит она, заметив растерянность фотографа, и начинает экскурсию по помещениям, где вещи еще ожидают распаковки и расстановки по местам. Наше интервью состоялось через три дня после президентских выборов в Беларуси, которые повлекли за собой протесты и требования отставки автократического главы государства Александра Лукашенко.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Какая картина происходящего сейчас в Беларуси вам открывается?

- Я знаю о происходящем там столько же, сколько все остальные. Может быть, чуть больше, так как я слежу за новостями из множества разных источников. Я, правда, не смотрю российские государственные каналы, но слежу за телеканалом "Дождь", "Радио Свобода", интернет-порталом "Медуза" и т.д., то есть за теми, кто старается показывать объективную картину. И там можно увидеть происходящее своими глазами.