Бывший помощник йыхвиского старейшины обвиняет новую власть в преследовании социальных работников

Подавший в отставку с поста помощника йыхвиского волостного старейшины в июне, незадолго до властного переворота Алексей Наумкин пишет в Facebook, что находящиеся у власти чуть больше месяца новые волостные руководители успели за такое короткое время сделать для горожан много "добра". По его словам, им удалось также создать в волостном доме такую рабочую атмосферу, что некоторые специалисты переходят на работу в другие самоуправления, другие отказываются подписывать трудовой договор еще до поступления на работу, а остальные уходят на больничный, леча, очевидно, в это время также пострадавшую от морального давления психику.