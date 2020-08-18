Вт, 18.08.2020
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Бывший помощник йыхвиского старейшины обвиняет новую власть в преследовании социальных работников

Рабочая атмосфера в йыхвиском волостном доме стала нервозной, как говорят, именно при предыдущей волостной власти.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Бывший помощник йыхвиского волостного старейшины Алексей Наумкин обвиняет сейчас волостную власть в создании плохой рабочей среды, из-за чего увольняется хороший специалист по социальной работе.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Подавший в отставку с поста помощника йыхвиского волостного старейшины в июне, незадолго до властного переворота Алексей Наумкин пишет в Facebook, что находящиеся у власти чуть больше месяца новые волостные руководители успели за такое короткое время сделать для горожан много "добра". По его словам, им удалось также создать в волостном доме такую рабочую атмосферу, что некоторые специалисты переходят на работу в другие самоуправления, другие отказываются подписывать трудовой договор еще до поступления на работу, а остальные уходят на больничный, леча, очевидно, в это время также пострадавшую от морального давления психику.   

В качестве примера уходящих с работы Наумкин приводит, не скупясь на похвалы, специалиста волостного социального отдела по работе с пожилыми и людьми с ограниченными возможностями Керсти Вихманн, а примером отказывающихся от поступления на работу - специалиста по защите детей, чья вакансия до сих пор свободна.   

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