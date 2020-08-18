Президент открыла в Йыхви третий в Эстонии дом детей

Присутствовавшая на открытии президент Керсти Кальюлайд сказала, что сексуальное насилие становится в Эстонии все более очевидным. "Поэтому приятно, что у нас теперь есть детский дом в Идаском регионе. Но нельзя останавливаться на достигнутом, нам надо стать опорой и партнером для самых смелых людей в мире, которые приходят и говорят. Надеюсь, что будет найдена возможность реабилитации и для тех работников, которые ежедневно занимаются этой проблемой".

400 обращений в год

Первые дома детей в Эстонии открылись в 2018 году в Таллинне и Тарту. В прошлом году за помощью дома детей обратились 402 ребенка, что на 167 детей больше, чем в 2018 году.

Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что средний возраст обратившихся за помощью детей составляет 10 лет. "Мысль о том, что кто-то жестоко обращается с невинным ребенком, противоречит здравому смыслу. За последние два года зарегистрировано более 500 сексуальных преступлений против детей, но на самом деле картина шире", - сказал Кийк.

Министр добавил, что сексуальное насилие над детьми - очень серьезная, но скрытая проблема, которую трудно выявить, потому что дети часто никому не рассказывают о том, что произошло, дети младшего возраста могут вообще не осознавать, что против них было совершено преступление. "В то же время сексуальное насилие может повлиять на психику ребенка и, следовательно, на его или ее поведение во взрослом возрасте, поэтому особенно важно, чтобы ребенок получал быструю и чуткую помощь", - подчеркнул он.

В домах детей Департамента социального страхования помощь детям оказывают различные специалисты: работники службы защиты детей, полицейские, психологи и многие другие.

Создается доброжелательная атмосфера

По словам Кийка, важно, чтобы в каждом из четырех регионах страны были дома детей. С той целью, чтобы не травмировать нуждающегося в помощи ребенка переходом из одного учреждения в другое, а дать возможность специалистам одновременно и слаженно проводить мероприятия, связанные с оказанием помощи ребенку, в одном месте.

В домах детей работают опытные специалисты, их роль заключается в создании доброжелательной атмосферы, которая поможет ребенку лучше понять действия, связанные с процедурой, и адаптироваться к ним.

- Сотрудничество - только так можно обнаружить случаи, которые скрыты, либо потому, что не знают, как реагировать, либо потому, что боятся говорить. Мы должны набраться смелости говорить об этих проблемах, потому что важен каждый ребенок важен", - подчеркнула руководитель услуги домов детей Департамента социального страхования Анна Франк-Вирон и призвала местные органы власти и других партнеров обращаться в дома детей.

Дети, подвергшиеся насилию, попадают в дом детей в основном через органы местного самоуправления и полицию. В целях обеспечения безопасности детей и персонала адреса домов детей не разглашаются; контакты можно найти на сайте Департамента социального страхования.