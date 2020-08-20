Йыхвиский бар стал очагом заражения коронавирусом

Департамент здоровья сообщил, что заразились восемь посетителей бара, три члена их семей и два работника. В настоящее время Идаское региональное отделение Департамента здоровья ведет активный мониторинг 142 человек в Ида- и Ляэне-Вирумаа, 21 из которых больны, а остальные находятся в тесном контакте.

Руководитель Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус сказала, что заражение в баре началось от одного инфицированного человека, который сам не знал о своем заражении. "Ни один из присутствовавших не нарушил режим карантина. Симптомы стали появляться в разное время, и связь с этим баром обнаружилась позже", - сказала Муузикус.

Четверо из присутствовавших в баре, у кого тесты оказались положительными, являются учителями Йыхвиской основной школы. Директор школы Лийна Михкельсон заверила, что все учителя в настоящее время работают удаленно, а те, кто, возможно, контактировал с коллегами, тест которых оказался положительным, направлены на тестирование, включая и директора. По словам Михкельсон, незадолго до этого один из учителей находился с учениками своего класса в лагере на побережье Чудского озера, поэтому, вероятно, дети и члены их семей также должны пройти тестирование.

Помощник старейшины Йыхви Марис Тоомель сообщила "Северному побережью", что в пятницу состоится видеосовещание, на котором будет принято решение о начале учебного года в школе и связанных с этим мероприятиях.

На этой неделе Департамент здоровья сообщил о том, что тест на коронавирус одного из спасателей Кохтла-Ярвеской команды оказался положительным. Команду закрыли, помещения продезинфицировали. Все спасатели, которые контактировали с зараженным, сделали тесты и получили негативные результаты.