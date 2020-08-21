Из-за заражения коронавирусом 12 горняков шахта "Эстония" приостановила работу

Всего было протестировано 18 шахтеров, 6 тестов дали отрицательный результат, сообщила в пятницу пресс-служба Eesti Energia.

Коронавирус был впервые диагностирован 19 августа у одного шахтера, после чего компания установила контактировавших с ним 17 коллег, направив их для тестирования на COVID-19.

Приостановка работы на шахте затронула более 700 человек как из Eesti Energia, так и из компаний-партнеров.

На следующей неделе руководство энергонцерна на основании имеющейся информации примет решение о новых шагах.

Руководитель Enefit Kaevandused Андрес Вайнола сказал, что при принятии любого решения предприятие учитывает самый важный приоритет – здоровье людей.

В качестве профилактической меры с понедельника будут переведены в режим дистанционной работы все работники Eesti Energia, находящиеся в Ида-Вирумаа, если характер их работы позволяет работать дистанционно. Будут восстановлены все меры предосторожности, действовавшие во время распространения вируса весной. Логистика сланца будет функционировать, а это значит, что нет риска прекращения подачи сланца на заводы сланцевого масла и электростанции, - рассказал Андрес Вайнола.

В Ида-Вирумаа 175 человек находятся под активным наблюдением сотрудников Департамента здоровья.

В Ида-Вирумаа один случай заражения связан с посещением Италии, в 5 случаях заражение произошло на рабочем месте в шахте "Эстония", в одном случае - в йыхвиском баре Kelder. Еще в одном случае - в кругу семьи. Обстоятельства еще одного случая заражения устанавливаются.

С очагом в баре Kelder связано уже 20 случаев заболевания.

За последние сутки в Эстонии выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом, из них 9 - в Ида-Вирумаа. Всего было сделано около 900 тестов на Covid-19.

По состоянию на утро 21 августа, в больницах Эстонии с коронавирусом находятся 10 человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного.

С начала распространения коронавируса в Эстонии умерли 63 пациента с Covid-19.

Двухнедельный показатель распространения коронавируса в Эстонии составляет 8,4 случая на 100 000 населения.

Всего в Эстонии было проведено 139 060 первичных тестов на коронавирус, из которых 2244 или 1,6% были положительными.