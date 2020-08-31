В сентябре в Ида-Вирумаа пройдет первый в Эстонии фестиваль активных людей "SeiklusFest", на котором разнообразной деятельности хватит на все три дня. Центр фестиваля расположится в шахте-музее в Кохтла-Нымме, где можно увлекательно провести досуг и вне мероприятий.

"SeiklusFest" состоится 26-28 сентября и будет знакомить с Ида-Вирумаа как с приключенческим краем, предлагающим множество активных занятий.

- На "SeiklusFest" найдется много классных приключений под землей, на горе, на воде, на макушках деревьев, в лесах, на болотах, искусственных ландшафтах и даже в населенных пунктах, - пообещала ида-вируский координатор туризма Кадри Ялонен.

Задумано для обычных людей

Центр фестиваля расположится в шахте-музее в Кохтла-Нымме, но поучаствовать в приключениях можно будет также на территориях разреза в Айду и в Кивиылиском приключенческом центре.

Составляя программу "SeiklusFest", учитывали, что в ней должны быть занятия как для любителей спорта, так и для семей с детьми.

- Если туристическим брендом Ида-Вирумаа служит "приключенческий край", то приключения мы предлагаем не только любителям походов и ориентирования, приезжающим посоревноваться и поучаствовать в приключениях на выносливость. Мы предлагаем приключения и для обычных людей, в том числе для детей и семей. Если у них стиль жизни более-менее активный, то их ждут на "SeiklusFest", там они справятся, - заверила организатор, руководитель Алутагузеского клуба туризма Ингрид Кулигина.

Наличие хорошей физической формы предполагает комбинированный поход под названием "Полный приключенческий конвейер": поход в подземной части шахты-музея, потом на самокате, пешком, на внедорожнике, в каноэ, лодке и по приключенческой трассе продлится шесть часов.

Наряду с приключенческим конвейером можно поучаствовать в походах покороче, выбрав в качестве средства передвижения, к примеру, каноэ, лодку, внедорожник и самокат или отдав предпочтение пешему обзору природы.

Одной из изюминок фестиваля станет лазание по терриконикам, деревьям, стенам или конструкциям.

Более разнообразные, нежели только стены, возможности для лазания имеются и в другое время. В центре лазания Алутагузеского центра спортивного туризма и приключений, созданном при шахтном музее, имеется теперь более десяти аттракционов. При этом тут умело использовали высокую башню из известняка, относящуюся к восьмиэтажной обогатительной фабрике.

Высочайшие стены для лазания

- Это единственное такое место в Эстонии, ведь тут можно опробовать разные возможности лазания с использованием разных средств и техники. Только у нас в центре есть трасса для круглогодичного драйтулинга, высочайшие в Эстонии стены для лазания с промежуточными станциями, аттракцион залезания на ящики и висячие трассы, подвесная палатка скалолаза, в которой предлагаем пикник скалолаза, а также территории терриконика и разреза "Айду" с канатными и мобильными элементами для экстремальных видов спорта, - описала Кулигина.

Залезание на ящики - самый веселый аттракцион в центре лазания. Республиканский координатор образовательной программы "Предприимчивая школа" Кристи Криловс сумела сложить у себя под ногами 16 ящиков, прежде чем башня обвалилась. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

По ее словам, услуги центра предназначены для очень широкой целевой группы. "Ждем как туристов-спортсменов и скалолазов, ищущих разнообразия для тренировок, так и коллективы, компании друзей и семьи, ищущие новых приключений. Участниками персонально руководит опытный инструктор, учитывающий их умения и опыт".

По словам Кулигиной, они отличаются от других приключенческих центров и парков, ведь все строится на развитии техник спортивного туризма и альпинизма. "Исключением является залезание на ящики, предлагающее между делом fun и косвенно поддерживающее, ведь тут учишься сохранять равновесие и доверять канату. А все остальное поддерживает также технику, если ты хочешь пойти в горы или почувствовать себя скалолазом".

В Кохтла-Нымме необязательно стремиться к высотам, там можно испытать и самое глубокое в Эстонии впечатление. Уходящая под землю на восемь метров подземная часть - интереснейший аттракцион шахты-музея. Особенностью музея служат работающие машины, которые гид запускает в штреках одну за другой: бурильные машины, погрузчики и комбайн, использовавшиеся на шахте "Кохтла" до ее закрытия в 2001 году. Посетители даже могут поучаствовать в имитации взрывных работ, которым предшествуют два оглушительных свистка.

Есть что посмотреть также в наземной части музея - на обогатительной фабрике. В бывшем административном здании шахты снова открыта интересная выставка "Nõukaaeg kaevuri kodus ja kaevanduse kontoris" ("Советское время у шахтера дома и в конторе шахты"), возвращающая во времени на несколько десятилетий назад. Посетители могут среди прочего ознакомиться с квартирой шахтера советских времен и конторским красным уголком, а также узнать, кто такой маркшейдер и что такое фотарий.

В бывшем административном здании шахты музей снова открыл выставку "Nõukaaeg kaevuri kodus ja kaevanduse kontoris" ("Советское время у шахтера дома и в конторе шахты"). Посетители могут среди прочего ознакомиться с квартирой советского шахтера и конторским красным уголком. Интересный мир открывается даже в прачечной, где можно узнать, что стиркой рабочей одежды занимался один человек. Спецодежду замачивали в специальных ваннах, чтобы удалить самую большую грязь, а затем стирали в большой промышленной стиральной машине. По древней традиции одежду развешивали для просушки на улице. Однако спустя какое-то время на самом высоком уровне решили, что развешанное вокруг шахты белье не соответствует этическим нормам социалистического труда, и распорядились ввести в эксплуатацию отдельное помещение-сушилку. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Выстроенный за 20 лет мир приключений

В Кохтла-Нымме начинается также мир приключений "Adrenaator Grupp", который его владелец Имре Поом начал создавать почти 20 лет назад. Промышленное наследие, возникшее в результате творчества экскаваторщика, дополнили плотами, мостиками и другими приключенческими элементами.

- Из наших услуг у народа наиболее популярны приключенческий поход плюс сафари на разрезе, - подтвердил Имре Поом.

Хорошо отработанная комбинация длится в общем три часа и начинается с того, что семья или небольшая группа любителей приключений получают возле шахты-музея карту ориентирования и компас, при этом участников оповещают, что гида с ними не будет. То есть им придется надеяться только на собственное умение ориентироваться.

Протяженность приключенческой трассы по прямой составляет 2,3 километра, но обычно участники проходят большее расстояние. В одной из крупных ям, образовавшихся в результате провала, участники находят по указаниям другую карту для дальнейшего ориентирования и выхода к конечному пункту, где их ждет внедорожник и откуда начинается потрясающее сафари по холмистому разрезу "Айду".