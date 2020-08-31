Кохтла-Нымме и Айду - Мекка активного отдыха
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В сентябре в Ида-Вирумаа пройдет первый в Эстонии фестиваль активных людей "SeiklusFest", на котором разнообразной деятельности хватит на все три дня. Центр фестиваля расположится в шахте-музее в Кохтла-Нымме, где можно увлекательно провести досуг и вне мероприятий.
"SeiklusFest" состоится 26-28 сентября и будет знакомить с Ида-Вирумаа как с приключенческим краем, предлагающим множество активных занятий.
- На "SeiklusFest" найдется много классных приключений под землей, на горе, на воде, на макушках деревьев, в лесах, на болотах, искусственных ландшафтах и даже в населенных пунктах, - пообещала ида-вируский координатор туризма Кадри Ялонен.
Задумано для обычных людей
Центр фестиваля расположится в шахте-музее в Кохтла-Нымме, но поучаствовать в приключениях можно будет также на территориях разреза в Айду и в Кивиылиском приключенческом центре.
Составляя программу "SeiklusFest", учитывали, что в ней должны быть занятия как для любителей спорта, так и для семей с детьми.
- Если туристическим брендом Ида-Вирумаа служит "приключенческий край", то приключения мы предлагаем не только любителям походов и ориентирования, приезжающим посоревноваться и поучаствовать в приключениях на выносливость. Мы предлагаем приключения и для обычных людей, в том числе для детей и семей. Если у них стиль жизни более-менее активный, то их ждут на "SeiklusFest", там они справятся, - заверила организатор, руководитель Алутагузеского клуба туризма Ингрид Кулигина.
Наличие хорошей физической формы предполагает комбинированный поход под названием "Полный приключенческий конвейер": поход в подземной части шахты-музея, потом на самокате, пешком, на внедорожнике, в каноэ, лодке и по приключенческой трассе продлится шесть часов.
Наряду с приключенческим конвейером можно поучаствовать в походах покороче, выбрав в качестве средства передвижения, к примеру, каноэ, лодку, внедорожник и самокат или отдав предпочтение пешему обзору природы.
Одной из изюминок фестиваля станет лазание по терриконикам, деревьям, стенам или конструкциям.
Более разнообразные, нежели только стены, возможности для лазания имеются и в другое время. В центре лазания Алутагузеского центра спортивного туризма и приключений, созданном при шахтном музее, имеется теперь более десяти аттракционов. При этом тут умело использовали высокую башню из известняка, относящуюся к восьмиэтажной обогатительной фабрике.
Высочайшие стены для лазания
- Это единственное такое место в Эстонии, ведь тут можно опробовать разные возможности лазания с использованием разных средств и техники. Только у нас в центре есть трасса для круглогодичного драйтулинга, высочайшие в Эстонии стены для лазания с промежуточными станциями, аттракцион залезания на ящики и висячие трассы, подвесная палатка скалолаза, в которой предлагаем пикник скалолаза, а также территории терриконика и разреза "Айду" с канатными и мобильными элементами для экстремальных видов спорта, - описала Кулигина.
По ее словам, услуги центра предназначены для очень широкой целевой группы. "Ждем как туристов-спортсменов и скалолазов, ищущих разнообразия для тренировок, так и коллективы, компании друзей и семьи, ищущие новых приключений. Участниками персонально руководит опытный инструктор, учитывающий их умения и опыт".
По словам Кулигиной, они отличаются от других приключенческих центров и парков, ведь все строится на развитии техник спортивного туризма и альпинизма. "Исключением является залезание на ящики, предлагающее между делом fun и косвенно поддерживающее, ведь тут учишься сохранять равновесие и доверять канату. А все остальное поддерживает также технику, если ты хочешь пойти в горы или почувствовать себя скалолазом".
В Кохтла-Нымме необязательно стремиться к высотам, там можно испытать и самое глубокое в Эстонии впечатление. Уходящая под землю на восемь метров подземная часть - интереснейший аттракцион шахты-музея. Особенностью музея служат работающие машины, которые гид запускает в штреках одну за другой: бурильные машины, погрузчики и комбайн, использовавшиеся на шахте "Кохтла" до ее закрытия в 2001 году. Посетители даже могут поучаствовать в имитации взрывных работ, которым предшествуют два оглушительных свистка.
Есть что посмотреть также в наземной части музея - на обогатительной фабрике. В бывшем административном здании шахты снова открыта интересная выставка "Nõukaaeg kaevuri kodus ja kaevanduse kontoris" ("Советское время у шахтера дома и в конторе шахты"), возвращающая во времени на несколько десятилетий назад. Посетители могут среди прочего ознакомиться с квартирой шахтера советских времен и конторским красным уголком, а также узнать, кто такой маркшейдер и что такое фотарий.
Выстроенный за 20 лет мир приключений
В Кохтла-Нымме начинается также мир приключений "Adrenaator Grupp", который его владелец Имре Поом начал создавать почти 20 лет назад. Промышленное наследие, возникшее в результате творчества экскаваторщика, дополнили плотами, мостиками и другими приключенческими элементами.
- Из наших услуг у народа наиболее популярны приключенческий поход плюс сафари на разрезе, - подтвердил Имре Поом.
Хорошо отработанная комбинация длится в общем три часа и начинается с того, что семья или небольшая группа любителей приключений получают возле шахты-музея карту ориентирования и компас, при этом участников оповещают, что гида с ними не будет. То есть им придется надеяться только на собственное умение ориентироваться.
Протяженность приключенческой трассы по прямой составляет 2,3 километра, но обычно участники проходят большее расстояние. В одной из крупных ям, образовавшихся в результате провала, участники находят по указаниям другую карту для дальнейшего ориентирования и выхода к конечному пункту, где их ждет внедорожник и откуда начинается потрясающее сафари по холмистому разрезу "Айду".
Однако лучшее представление об айдуских водных путях можно получить на воде. Новая услуга "Adrenaator Grupp" - водный поход на большом и устойчивом катере, тут можно увидеть как айдуский гребной канал и плавучую баню, так и голубую лагуну, айдуский глинт и самую большую трубу, проложенную под дорогой как раз для того, чтобы по ней можно было пройти на лодке.