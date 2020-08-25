Йыхвиские основные школы отложат начало учебного года из-за вспышки коронавируса

- Поскольку ситуация критическая, мы решили, что начало очного обучения в основных школах будет перенесено на 7 сентября, - сказала помощник старейшины Йыхвиской волости Марис Тоомел. Торжественные акты для первых и девятых классов Йыхвиской основной школы состоятся 1 сентября во дворе временного пристанища школы по улице Яама. Русская основная школа тоже планирует по возможности провести торжественные акты на улице.

Председатель попечительского совета Йыхвиской основной школы Гуйдо Теллис сказал, что начало учебного года перенесли по желанию попечительского совета в связи с ростом заболеваемости в регионе.

Диагноз "коронавирус" получили пять работников Йыхвиской основной школы. Результаты повторных тестов станут известны в эту пятницу.

- Если ситуация ухудшится, на следующей неделе примем новые решения. План "А" таков: 7 сентября начинает первая школьная ступень, остальные - на дистанционном обучении. План "Б": вся школа переходит на дистанционное обучение, - сказала Тоомел.

Йыхвиские школы по интересам тоже начнут работу 7 сентября.

В Йыхвиской гимназии торжественный акт 1 сентября состоится только для десятиклассников, коих более 150 человек. "Для остальных пройдут инфочасы. В среду и четверг - обычные школьные дни. В пятницу состоится день здоровья, когда вся школа отправится гулять и бегать в парк, рассредоточившись по территории", - сказала директор гимназии Татьяна Айт. По ее словам, среди учителей гимназии заразившихся нет.