В Ида-Вирумаа коронавирусом заразились более 60 человек

Количество заразившихся за последние недели коронавирусом COVID-19 в Ида-Вирумаа превысило 60 человек; Департамент здоровья установил около 500 лиц, близко контактировавших с заразившимися и находящихся под угрозой инфицирования.
В Ида-Вирумаа показатель новых случаев на 100 000 жителей вырос до 48,4 за последние 14 дней. В Эстонии средний показатель в настоящее время составляет 10,3.
В среду утром Департамент здоровья сообщил о 9 новых случаях инфицирования в Ида-Вирумаа. Заразились три работника шахты "Ojamaa" концерна "Viru Keemia Grupp", три работника шахты "Estonia" "Eesti Energia" и два члена их семей. На "Ojamaa" заболели в общем 7 шахтеров и на "Estonia" - 21 шахтер, а кроме того, заразились 15 членов их семей или знакомых.
Шахта "Estonia" примерно с 700 работниками в прошлую пятницу на неделю остановила в связи со вспышкой вируса работу всей шахты, в этот четверг руководство решит, необходимо или нет продлевать остановку шахты.
Исполнительный руководитель насчитывающей 480 работников шахты "Ojamaa" Маргус Коттизе сказал в среду, что пока они не планируют останавливать шахту. Он отметил, что все семь заразившихся работали на одном ремонтном участке и минимально контактировали с работниками других подразделений.
За последние дни тест на коронавирус прошли около 250 работников шахты "Ojamaa". "Если среди них новых заболевших не обнаружат, то можно будет поставить свечку в церкви и мы сможем бесперебойно продолжить работу", - сказал Коттизе, отметив, что после выявления первых случаев заболевания отношение работников шахты к мерам предосторожности - ношению маски и дезинфицированию кабин машин - стало более серьезным.
Из-за распространения коронавируса основные школы Йыхви отложили начало учебы как минимум на неделю. В связи с болезнью трех сотрудников Департамент шоссейных дорог закрыл свои бюро в Йыхви, Нарве и Раквере.
Как предотвратить заражение коронавирусом и что делать в случае подозрения?
- Мойте руки. Руки нужно мыть теплой проточной водой с мылом, при необходимости используйте спиртосодержащие дезинфицирующие средства для рук.
- Избегайте контактов. Избегайте близких контактов с людьми, которые кашляют или чихают. Если вы находитесь слишком близко к человеку с симптомами, вы можете заболеть сами.
- Не прикасайтесь к глазам, носу и рту. Когда вы дотрагиваетесь до глаз, носа или рта грязными руками, есть вероятность, что вирус передастся и вам.
- Если у вас жар, кашель и затрудненное дыхание, и вы путешествовали за границей, обратитесь за своевременной помощью.
- Следите за своим здоровьем и оставайтесь дома. Позвоните своему семейному врачу или, если он недоступен, позвоните по справочному телефону семейных врачей 1220.
- Если у вас легкие респираторные симптомы. Тщательно соблюдайте обычные правила гигиены рук и, если возможно, оставайтесь дома, пока вы не поправитесь.
- Соблюдайте гигиену дыхательных путей
- Если вы чихаете или кашляете, закройте рот и нос одноразовой салфеткой. Немедленно бросьте салфетку в мусорное ведро и протрите свои руки. Если у вас нет салфетки, используйте рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Прикрытие рта и носа предотвращает распространение микробов и вирусов. Если вы чихаете о голую руку, микробы и вирусы могут передаться через вас к другим