В Ида-Вирумаа коронавирусом заразились более 60 человек

В Ида-Вирумаа показатель новых случаев на 100 000 жителей вырос до 48,4 за последние 14 дней. В Эстонии средний показатель в настоящее время составляет 10,3.

В среду утром Департамент здоровья сообщил о 9 новых случаях инфицирования в Ида-Вирумаа. Заразились три работника шахты "Ojamaa" концерна "Viru Keemia Grupp", три работника шахты "Estonia" "Eesti Energia" и два члена их семей. На "Ojamaa" заболели в общем 7 шахтеров и на "Estonia" - 21 шахтер, а кроме того, заразились 15 членов их семей или знакомых.

Шахта "Estonia" примерно с 700 работниками в прошлую пятницу на неделю остановила в связи со вспышкой вируса работу всей шахты, в этот четверг руководство решит, необходимо или нет продлевать остановку шахты.

Исполнительный руководитель насчитывающей 480 работников шахты "Ojamaa" Маргус Коттизе сказал в среду, что пока они не планируют останавливать шахту. Он отметил, что все семь заразившихся работали на одном ремонтном участке и минимально контактировали с работниками других подразделений.

За последние дни тест на коронавирус прошли около 250 работников шахты "Ojamaa". "Если среди них новых заболевших не обнаружат, то можно будет поставить свечку в церкви и мы сможем бесперебойно продолжить работу", - сказал Коттизе, отметив, что после выявления первых случаев заболевания отношение работников шахты к мерам предосторожности - ношению маски и дезинфицированию кабин машин - стало более серьезным.

Из-за распространения коронавируса основные школы Йыхви отложили начало учебы как минимум на неделю. В связи с болезнью трех сотрудников Департамент шоссейных дорог закрыл свои бюро в Йыхви, Нарве и Раквере.