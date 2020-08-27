Жители Ида-Вирумаа крайне критически относятся к местным руководителям

Департамент статистики по заказу Министерства финансов в январе этого года в ходе исследования удовлетворенности жителей местных самоуправлений в числе прочего выяснил, насколько люди довольны управлением своей волостью или городом. Как следует из результатов исследования, Ида-Вирумаа отличается тем, что здешние жители гораздо меньше довольны выбранными ими руководителями, чем в среднем по Эстонии.