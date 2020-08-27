Чт, 27.08.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Жители Ида-Вирумаа крайне критически относятся к местным руководителям

Хотя преобладающая часть жителей Йыхви в последние годы недовольна волостной властью, против деятельности волостных руководителей на публичной демонстрации протестовали всего раз - в феврале 2019 года, когда перед волостной управой собралось около полусотни человек.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

По сравнению с большинством других уездных центров Эстонии жители Йыхви, а также других крупных самоуправлений Ида-Вирумаа гораздо больше недовольны местными руководителями.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Департамент статистики по заказу Министерства финансов в январе этого года в ходе исследования удовлетворенности жителей местных самоуправлений в числе прочего выяснил, насколько люди довольны управлением своей волостью или городом. Как следует из результатов исследования, Ида-Вирумаа отличается тем, что здешние жители гораздо меньше довольны выбранными ими руководителями, чем в среднем по Эстонии.

Доволен лишь каждый четвертый житель

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