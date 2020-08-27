Шахта "Estonia" продолжает стоять

В четверг утром кризисная комиссия концерна "Eesti Energia" приняла решение о продлении перерыва в работе в связи с нарастанием вспышки заболевания среди горняков.

Пресс-представитель "Eesti Energia" Каарел Кууск сообщил, что по состоянию на утро четверга коронавирус диагностирован уже у 25 работников шахта "Estonia". "Кризисный комиссия примет очередное решение в понедельник. Мы с нетерпением ждем результатов тестов, проведенных в последние дни, и посмотрим, как изменится ситуация", - сказал он.

Председатель правления "Enefit Kaevandused" Андрес Вайнола, подтвердил на этой неделе, что во время текущего простоя компания будет выплачивать своим сотрудникам их среднюю заработную плату.

Предприятие заверило, что простой не вызовет проблем с поставкой сланца на электростанции и заводы масел, поскольку на складе хранится сланец на сумму более четырех миллионов евро, чего при текущих объемах производства должно хватить до конца года.