Пт, 28.08.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Вспышка коронавируса в Ида-Вирумаа набирает обороты
В уезде заболели более 80 человек

При поликлинике Ида-Вируской центральной больницы, как и весной, снова работает палатка для тестирования на коронавирус, где берут пробы как у приехавших на машине, так и у прибывших пешком.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Распространение вспышки коронавируса, возникшей в Ида-Вирумаа на прошлой неделе, в последние дни несколько замедлилось, но в уезде заболели более 80 человек, а установленный Департаментом здоровья круг близких контактов, которым грозит заражение, насчитывает примерно 600 человек.

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Сегодня утром Департамент здоровья сообщил о еще девяти новых заразившихся в Ида-Вирумаа. В общей сложности число заболевших в Ида-Вирумаа достигает 80-ти. Более половины из них - 47 человек - работники шахты "Estonia" или члены их семей и знакомые. Среди работников шахты "Ojamaa" концерна "VKG" заболевших семеро. С точки зрения сдерживания вируса хорошо, что Департаменту здоровья известны очаги инфекции.

Шаги, предпринятые из-за вспышки коронавируса в Ида-Вирумаа

  • Полиция запретила ночную продажу алкоголя в развлекательных заведениях.
  • Шахта "Estonia" приостановила работу.
  • Из-за заражения работников закрыты бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог в Йыхви, Нарве и Раквере.
  • Йыхвиские основные школы не начнут новый учебный год на следующей неделе.
  • Йыхвиское волостное управление отменило разрешение на деятельность "Tivoli", некоторые массовые мероприятия отменены и в других самоуправлениях.
  • В Ида-Вируской центральной больнице во всех подразделениях снова начал действовать запрет на посещение пациентов.
  • На уездных маршрутах Ида-Вирумаа вход в автобус через переднюю дверь запрещен.

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