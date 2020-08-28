Вспышка коронавируса в Ида-Вирумаа набирает обороты

Сегодня утром Департамент здоровья сообщил о еще девяти новых заразившихся в Ида-Вирумаа. В общей сложности число заболевших в Ида-Вирумаа достигает 80-ти. Более половины из них - 47 человек - работники шахты "Estonia" или члены их семей и знакомые. Среди работников шахты "Ojamaa" концерна "VKG" заболевших семеро. С точки зрения сдерживания вируса хорошо, что Департаменту здоровья известны очаги инфекции.