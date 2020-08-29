"Teater JRG" открыл новый сезон

Спектакли театральной студии Ярвеской русской гимназии много лет радовали горожан, неоднократно завоевывали высокие места на конкурсах, в том числе международных. После закрытия гимназии энтузиасты не остановили свою работу, перевоплотившись в прошлом году в НКО "Teater JRG", который нашел приют в Вахтраском центре творчества. Оборудовать новую студию мебелью помогла Славянская основная школа.