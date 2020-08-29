"Teater JRG" открыл новый сезон

Любительский театр "Teater JRG" под руководством Татьяны Кундозеровой открыл второй сезон: готовится новая постановка об отношениях учеников элитной и обычной школ. Пока не все роли заняты, поэтому здесь ждут школьников, интересующихся театральным искусством.
Спектакли театральной студии Ярвеской русской гимназии много лет радовали горожан, неоднократно завоевывали высокие места на конкурсах, в том числе международных. После закрытия гимназии энтузиасты не остановили свою работу, перевоплотившись в прошлом году в НКО "Teater JRG", который нашел приют в Вахтраском центре творчества. Оборудовать новую студию мебелью помогла Славянская основная школа.