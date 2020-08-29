Сб, 29.08.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

"Teater JRG" открыл новый сезон

На занятиях по актерскому мастерству в любительском театре строится фундамент для будущих постановок.

ФОТО: Игорь Парв

Любительский театр "Teater JRG" под руководством Татьяны Кундозеровой открыл второй сезон: готовится новая постановка об отношениях учеников элитной и обычной школ. Пока не все роли заняты, поэтому здесь ждут школьников, интересующихся театральным искусством.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Спектакли театральной студии Ярвеской русской гимназии много лет радовали горожан, неоднократно завоевывали высокие места на конкурсах, в том числе международных. После закрытия гимназии энтузиасты не остановили свою работу, перевоплотившись в прошлом году в НКО "Teater JRG", который нашел приют в Вахтраском центре творчества. Оборудовать новую студию мебелью помогла Славянская основная школа.  

В прошлом году публике представили спектакль "Это все она" белорусского драматурга Андрея Иванова, который также прошел с большим успехом. Планировали показать его на международных фестивалях, но, к сожалению, планы разрушил коронакризис.

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