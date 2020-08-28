В Ида-Вирумаа исследуют масштаб распространения коронавируса

Мониторинговое исследование выполнят для более точного определения степени распространения коронавируса в Ида-Вирумаа.

- Показатель зараженности коронавирусом в Эстонии - 11 человек на 100000 жителей - один из самых низких среди стран Европы, однако возникшие в Ида-Вируском уезде очаги инфекции вызывают, по оценке Департамента здоровья и ученого совета, тревогу. Возникшие в Ида-Вирумаа очаги заражения должны стать объектом нашего обостренного внимания, чтобы вирус не распространился и на другие регионы, - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Ратас благодарен ученым за их готовность немедленно приступить к проведению исследования. "В Тарту мы эффективно брали под контроль локально появлявшиеся там очаги заболевания. Продолжим работу в других уездах Эстонии таким же образом: в Ида-Вирумаа тоже продолжит действовать ограничение на ночную продажу алкоголя, введенное в прошлую субботу Департаментом полиции и погранохраны", - добавил Ратас.

АО "Kantar-Emor" в пятницу начало на основании случайной выборки обзванивать жителей Ида-Вирумаа. "Наша цель - в течение недели опросить и протестировать около 1500 человек, то есть 1% жителей уезда, чтобы выяснить, насколько вирус распространился из очагов и на остальных жителей Вирумаа. На основании этого можно будет лучше планировать также региональные меры по предотвращению распространения", - прокомментировала руководитель мониторингового исследования профессор Тартуского университета Рут Калда.

Она подчеркнула, что участие в исследовании добровольное, но обратилась ко всем жителям Ида-Вирумаа: ответив на вопросы и сдав тесты, каждый может посодействовать выявлению истинного распространения вируса. "Все жители по-прежнему должны также помнить, что даже с легкими признаками заболевания надо оставаться дома и обращаться для получения направления на тесты к семейному врачу, а в выходные - по консультационному телефону семейных врачей", - добавила Калда.