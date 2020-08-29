Йыхви хочет построить библиотеку в форме корабля

Библиотека запланирована в образовательном городке на треугольнике вблизи художественной школы, где сходятся улица Харидузе и Пуру теэ. В трехэтажном здании библиотеки площадью 4000 квадратных метров разместятся абонентский отдел, детское и юношеское отделения, зал мероприятий, индивидуальные рабочие зоны, кафе и другие помещения.

ТОО "Must Projekt" отмечает в пояснительной записке к эскизу, что вызовом стало, как дать библиотеке выжить на планируемом месте рядом с доминирующими по соседству многоквартирными домами и крупным торговым центром. Местоположение объекта делает особым обилие сходящихся дорог и то, что у здания не будет оборотной стороны. "Исходя из этого, первый этаж здания будет полностью со стеклянным фасадом, обеспечивающим обзорность и открытость во всех направлениях. Углы здания закруглены, обеспечивая плавное передвижение людей в публичном пространстве и связывая таким образом разные городские оси", - говорится в пояснительной записке.

Йыхвиский советник по развитию Рейн Луузе отметил, что эскиз заказали, чтобы появилась возможность ходатайствовать о деньгах на строительство здания в рамках так называемого тура крупных ходатайств Культурного капитала. Строительство этой библиотеки может обойтись в четыре миллиона евро.

Луузе отметил, что в Эстонии существует напряженная конкуренция в борьбе за финансирование крупных культурных объектов. "В то же время библиотека важна наряду со всем прочим с точки зрения интеграции. Если в Нарве и Таллинне созданы дома эстонского языка, то в Йыхви такую деятельность можно было бы объединить с библиотекой, нынешнее здание которой слишком мало для этого", - сказал он, добавив, что библиотека хорошо подходит для образовательного городка, где расположены как госгимназия и основная школа, так и художественная школа, спортшкола и детсад.