Обострившееся противостояние между Йыхвиской волостью и "Pargi keskus" сгладили соглашением

Открывшемуся в ноябре прошлого года "Pargi keskus" в течение некоторого времени после открытия не выдавали разрешение на использование, затем волость выдала разрешение на использование с дополнительными условиями. Волость заявила арендатору, что не может выдать разрешение на использование, так как девелопер не выполнил обязательства, взятые им на себя при планировании центра. Например, не построил обещанные отель, аквацентр и бассейн, а кроме того, в центре нет, например, детской игровой комнаты и спортзала.