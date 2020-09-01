Вт, 1.09.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Обострившееся противостояние между Йыхвиской волостью и "Pargi keskus" сгладили соглашением

"Pargi keskus" через три месяца отметит уже свою первую годовщину, однако полноценного разрешения на деятельность у него нет до сих пор.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Продолжавшееся более полугода обострение отношений между Йыхвиским волостным управлением и девелопером "Pargi keskus" завершилось тем, что стороны договорились об инициировании новой детальной планировки.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Открывшемуся в ноябре прошлого года "Pargi keskus" в течение некоторого времени после открытия не выдавали разрешение на использование, затем волость выдала разрешение на использование с дополнительными условиями. Волость заявила арендатору, что не может выдать разрешение на использование, так как девелопер не выполнил обязательства, взятые им на себя при планировании центра. Например, не построил обещанные отель, аквацентр и бассейн, а кроме того, в центре нет, например, детской игровой комнаты и спортзала.   

Словесная война между волостью и девелопером 

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