Вт, 1.09.2020
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Ида-Вирумаа борется с коронавирусом

В Ахтмеской части города Кохтла-Ярве у поликлиники Ида-Вируской центральной больницы с прошлой пятницы вновь действует палатка, где по направлению семейного врача можно пройти тест на коронавирус.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Ида-Вирумаа вторую неделю ведется масштабная борьба за подавление новой вспышки коронавируса: число заболевших приблизилось в понедельник к сотне, а число находящихся под угрозой заражения близко контактировавших с ними лиц выросло до 700 человек. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

К очагам заболевания шахты "Estonia", шахты "Ojamaa" и "Jõhvi Keldеr" в Ида-Вирумаа в воскресенье добавился еще и четвертый очаг, который Департамент здоровья назвал очагом "Соединенного королевства", поскольку он получил начало с человека, приехавшего с этого островного государства навестить родных. В понедельник Департамент здоровья сообщил, что количество заразившихся через него выросло до шести человек, что в эпидемиологическом смысле и означает появление нового очага. В воскресенье утром Департамент здоровья сообщил о двух новых зараженных в Ида-Вирумаа, в понедельник ни одного заразившегося не добавилось. Однако в воскресенье в лабораториях тестируют также меньше проб, чем в рабочие дни.

Коронавирус в Ида-Вирумаа по состоянию на понедельник 

  • Активных случаев заболевания - 95 
  • Случаев заболевания в течение последних 14 дней на 100000 жителей - 69,7 
  • Круг близко контактировавших - около 700
  • Число заболевших начиная с весны - 278

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