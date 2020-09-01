Ида-Вирумаа борется с коронавирусом

К очагам заболевания шахты "Estonia", шахты "Ojamaa" и "Jõhvi Keldеr" в Ида-Вирумаа в воскресенье добавился еще и четвертый очаг, который Департамент здоровья назвал очагом "Соединенного королевства", поскольку он получил начало с человека, приехавшего с этого островного государства навестить родных. В понедельник Департамент здоровья сообщил, что количество заразившихся через него выросло до шести человек, что в эпидемиологическом смысле и означает появление нового очага. В воскресенье утром Департамент здоровья сообщил о двух новых зараженных в Ида-Вирумаа, в понедельник ни одного заразившегося не добавилось. Однако в воскресенье в лабораториях тестируют также меньше проб, чем в рабочие дни.