Находившихся в сондаской корчме 21 августа просят срочно связаться с Департаментом здоровья

Люганузеская волость в понедельник на своей домашней странице опубликовала сообщение, в котором попросила людей, находившихся в сондаской корчме 21 августа, как можно скорее сообщить об этом старшему инспектору Департамента здоровья Кате Педамяэ по телефону 5620 8485 или по э-почте: kata.pedamae@terviseamet.ee.

По словам старейшины Люганузеской волости Андреа Эйхе, волостное управление опубликовало это сообщение по просьбе Департамента здоровья, так как есть подозрение, что в тот вечер в корчме находился человек, заразившийся коронавирусом, и от него инфекцию могли подхватить другие люди. "Стопроцентной уверенности нет, это одна из версий, которые проверяет Департамент здоровья. Но мы пытаемся найти всех людей, которые были там в тот вечер, чтобы они сдали тест на коронавирус", - сказал Эйхе, который во время разговора с "Северным побережьем" в понедельник вечером как раз находился в сондаской корчме, собираясь просмотреть вместе с собственником записи камеры видеонаблюдения, чтобы с их помощью опознать как можно больше людей, находившихся в корчме вечером 21 августа.

По сообщению Департамента здоровья, людей разыскивают из-за того, что на данный момент заболели два работника сондаской корчмы и один посетитель. "Выявлен и источник инфекции - вирус занес в корчму человек, прибывший из Соединенного Королевства. Поэтому заболевшие в сондаской корчме причисляются к так называемому великобританскому очагу. Цель обращения - упростить выявление близких контактов", - пояснил медиасоветник Департамента здоровья Симмо Саар газете "Postimees".

Сондаская корчма - популярное увеселительное заведение, которое рекламирует себя как легендарное место для проведения вечеринок в Ида-Вирумаа, где собирается самая лучшая компания. По словам Андреа Эйхе, собственник утверждает, что в тот вечер в корчме было 50-70 человек.

22 августа сондаская корчма сообщила в социальных сетях, что временно закрыта "в связи с развитием событий в Ида-Вирумаа". 22 августа вступил в силу запрет на ночную продажу спиртного в развлекательных заведениях Ида-Вирумаа.