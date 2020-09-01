Ср, 2.09.2020
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Йыхвиское волостное управление оштрафовало фирму Осипенко

Выкашиванием газонов в Йыхви "N&V" занимается уже много лет.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Йыхвиское волостное управление оштрафовало занимающееся в волости уходом за дорогами и озеленением ТОО "N&V", однако предприятие с данной санкцией не согласно.

"В последнее время участились обращения жителей волости, выражающих недовольство тем, как в Йыхвиской волости выполняются работы по озеленению и благоустройству. Некоторые члены волостного собрания тоже обращали внимание на работу договорного партнера Йыхвиской волости ТОО "N&V", написала помощник волостного старейшины Мессурме Писарева фирме по уходу. 

В письме перечисляют девять невыкошенных газонов, выявленных в ходе контрольного рейда 13 августа. За них волостное управление назначило также предприятию договорной штраф в размере 960 евро. 

Владелец "N&V" Николай Осипенко, руководимый которым избирательный союз "Jõhvi - Meie Kodu" перешел в июне в оппозицию, сказал, что речь идет о политическом вопросе. "Это - преследование за критику волостного управления. Мы не смиримся с этим штрафом, и адвокаты сейчас занимаются этим вопросом", - констатировал Осипенко. 

"Северное побережье" еще в конце июля спрашивало у волостного старейшины Макса Каура, почему волостная власть именно теперь начала более критично наблюдать за работой фирмы Осипенко. "Это не политический вопрос - в Йыхви благоустройство должно быть на требуемом уровне. Нынешний трехлетний договор заканчивается в следующем году. Мы обсудим, как провести новый тендер таким образом, чтобы качество работы было впредь лучше, а расходы волости - меньше", - сказал тогда Каур.

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