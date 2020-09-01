Йыхвиское волостное управление оштрафовало фирму Осипенко

"В последнее время участились обращения жителей волости, выражающих недовольство тем, как в Йыхвиской волости выполняются работы по озеленению и благоустройству. Некоторые члены волостного собрания тоже обращали внимание на работу договорного партнера Йыхвиской волости ТОО "N&V", написала помощник волостного старейшины Мессурме Писарева фирме по уходу.

В письме перечисляют девять невыкошенных газонов, выявленных в ходе контрольного рейда 13 августа. За них волостное управление назначило также предприятию договорной штраф в размере 960 евро.

Владелец "N&V" Николай Осипенко, руководимый которым избирательный союз "Jõhvi - Meie Kodu" перешел в июне в оппозицию, сказал, что речь идет о политическом вопросе. "Это - преследование за критику волостного управления. Мы не смиримся с этим штрафом, и адвокаты сейчас занимаются этим вопросом", - констатировал Осипенко.