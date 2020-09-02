Кохтла-Ярве получил новую концертную площадку

1 сентября в Кохтла-Ярвеской школе искусств открыли концертный зал, которого ждали более десяти лет. Он будет востребован не только учащимися и педагогами, но и в целом послужит развитию культурной среды в Кохтла-Ярве.
Первая встреча учеников Кохтла-Ярвеской школы искусств проходила в обновленном актовом зале, ремонт которого продолжался четыре года, а ждали этого события больше десяти лет. Это событие стало также подарком к юбилею - именно в этот день 70 лет назад распахнула двери первая Кохтла-Ярвеская музыкальная школа.