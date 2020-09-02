Ср, 2.09.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Кохтла-Ярве получил новую концертную площадку

Первый концерт на новой сцене дал ансамбль учителей Кохтла-Ярвеской школы искусств.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

1 сентября в Кохтла-Ярвеской школе искусств открыли концертный зал, которого ждали более десяти лет. Он будет востребован не только учащимися и педагогами, но и в целом послужит развитию культурной среды в Кохтла-Ярве.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Первая встреча учеников Кохтла-Ярвеской школы искусств проходила в обновленном актовом зале, ремонт которого продолжался четыре года, а ждали этого события больше десяти лет. Это событие стало также подарком к юбилею - именно в этот день 70 лет назад распахнула двери первая Кохтла-Ярвеская музыкальная школа.  

По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, все работы обошлись около двухсот тысяч евро, половина из которых - "крышевые" деньги, выделенные Центристской партией для развития Кохтла-Ярве. Проект реконструкции сделала известный эстонский архитектор Юлле Блюменфельд, а воплощали строители муниципального предприятия "OSK grupp" и фирмы "Alsifor" - на открытии в их адрес прозвучало немало похвал за качество, им вручили благодарственное письмо от города.

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