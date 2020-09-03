Рост числа заразившихся коронавирусом не остановился

Если за неделю в Ида-Вирумаа добавились лишь отдельные новые позитивные коронатесты и казалось, что рост числа зараженных останавливается, то утром в среду добавились девять новых случаев заражения и число инфицированных в уезде превысило сто человек.
Из случаев заражения в последние сутки четыре связаны с расположенной в Йыхви Вируской тюрьмой - в двух случаях заболели работники тюрьмы и в двух - люди, близко контактировавшие с ними. Два новых случая ввезены из России, в трех случаях заболели близко контактировавшие с ранее известным больным. Источник заражения в одном случае в среду перед обедом еще выяснялся.