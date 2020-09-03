Чт, 3.09.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Рост числа заразившихся коронавирусом не остановился

На шахте "Estonia", где из-за вызванного коронавирусом рабочего простоя никто почти две недели не притрагивался к висящим на крючках шахтерским лампам, с завтрашнего дня снова начнется работа, так как среди шахтеров на этой неделе новых зараженных не появилось, однако в остальном уезде возникли новые очаги заражения.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если за неделю в Ида-Вирумаа добавились лишь отдельные новые позитивные коронатесты и казалось, что рост числа зараженных останавливается, то утром в среду добавились девять новых случаев заражения и число инфицированных в уезде превысило сто человек.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Из случаев заражения в последние сутки четыре связаны с расположенной в Йыхви Вируской тюрьмой - в двух случаях заболели работники тюрьмы и в двух - люди, близко контактировавшие с ними. Два новых случая ввезены из России, в трех случаях заболели близко контактировавшие с ранее известным больным. Источник заражения в одном случае в среду перед обедом еще выяснялся.  

Шахта "Estonia" снова начнет работу с четверга 

Остановившаяся около двух недель назад из-за заражения работников коронавирусом шахта "Estonia" с 700 работниками опять начнет работу в четверг. Заразились 32 шахтера, а также заболели 23 члена их семей или знакомых. 

Коммуникационный руководитель "Eesti Energia" Каарел Кууск сказал, что кризисная комиссия приняла такое решение, так как в течение этой недели среди работников новых случаев заболевания не отмечено. Он добавил, что на шахте станут соблюдать еще более строгие, чем прежде, меры предосторожности, и если будут появляться новые случаи заболевания, то снова может пойти речь об остановке работы на шахте. 

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