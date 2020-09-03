Рост числа заразившихся коронавирусом не остановился

Из случаев заражения в последние сутки четыре связаны с расположенной в Йыхви Вируской тюрьмой - в двух случаях заболели работники тюрьмы и в двух - люди, близко контактировавшие с ними. Два новых случая ввезены из России, в трех случаях заболели близко контактировавшие с ранее известным больным. Источник заражения в одном случае в среду перед обедом еще выяснялся.

Шахта "Estonia" снова начнет работу с четверга

Остановившаяся около двух недель назад из-за заражения работников коронавирусом шахта "Estonia" с 700 работниками опять начнет работу в четверг. Заразились 32 шахтера, а также заболели 23 члена их семей или знакомых.

Коммуникационный руководитель "Eesti Energia" Каарел Кууск сказал, что кризисная комиссия приняла такое решение, так как в течение этой недели среди работников новых случаев заболевания не отмечено. Он добавил, что на шахте станут соблюдать еще более строгие, чем прежде, меры предосторожности, и если будут появляться новые случаи заболевания, то снова может пойти речь об остановке работы на шахте.