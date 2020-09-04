Вспышка коронавируса в Ида-Вирумаа пошла на спад

В пятницу утром Департамент здоровья сообщил о трех, а вчера о двух новых случаях заражения в Ида-Вирумаа. Ситуация с заражением в Ида-Вирумаа обострилась на прошлой неделе, когда количество инфицированных в уезде достигло почти сотни.

По данным Департамента здоровья, сейчас в Ида-Вирумаа под наблюдением находятся около 700 человек. В уезде пять активных очагов, самый крупный из которых - с 56 зараженными (31 из них - сотрудники, 25 - близкие контакты сотрудников) - это так называемый очаг на шахте "Estonia". С очагом "Jõhvi Keldеr" связаны 15 случаев заболевания, с очагом завезенного из Соединенного королевства коронавируса - 13, с очагом шахты "Ojamaa" - 9 и с очагом Вируской тюрьмы - 5 случаев заболевания (три сотрудника и два члена семьи сотрудников).

Ночная продажа алкоголя по-прежнему запрещена

Если временное ограничение на продажу алкоголя в ночное время в развлекательных заведениях Тартуского уезда и Юго-Восточной Эстонии заканчивается в 6 часов утра в понедельник, то в Ида-Вирумаа и Харьюмаа оно распространяется и на начало недели.

По словам префекта Идаской префектуры Тарво Круупа, Департамент полиции и погранохраны исходит из еженедельного обзора заболевших коронавирум и рекомендаций Департамента здоровья. "Хотя в последние дни мы наблюдаем относительно небольшой рост числа людей, инфицированных коронавирусом в Ида-Вирумаа, общее количество как больных, так и находящихся под наблюдением в уезде в последние недели было очень высоким. Если до введения ограничения уровень заражения в Ида-Вирумаа составлял 26 случаев на 100 тысяч жителей, то по состоянию на четверг этот показатель составлял 66", - сказал префект.

- Цель ограничения продажи алкоголя - предотвратить распространение вируса. Продлевая запрет, мы поощряем постоянное поддержание социальной дистанции и избегаем скопления больших групп в небольших пространствах. Этим мы уменьшаем физический контакт между людьми и защищаем наших жителей от заражения, - сказал Крууп.

Департамент полиции и погранохраны отправил соответствующее распоряжение в электронном виде во все заведения общественного питания Ида-Вирумаа и Харьюмаа. Необходимость продления ограничения будет пересмотрена в сотрудничестве с Департаментом здоровья через неделю.

Бюро Департамента шоссейных дорог снова будут открыты с понедельника

Бюро Департамента шоссейных дорог в Раквере, Йыхви и Нарве, которые были закрыты 25 августа из-за заражения сотрудников коронавирусом, вновь откроются с понедельника; экзамены по вождению продолжатся.

Бюро в Нарве и Раквере будут открыты в понедельник, 7 сентября, с 9 до 17 часов, в Йыхви – с 9 до 12, так как в окрестностях бюро, на электрической подстанции будут проводиться работы, сообщает портал rus.err.ee.

В бюро будут действовать ограничения на число посетителей. В первую очередь будут обслуживать тех, кто забронировал время посещения. Остальным клиентам стоит учесть, что время ожидания в живой очереди может затянуться. Кроме того, не исключено, что ждать придется на улице.