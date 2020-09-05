Тандем учителей помогает детям лучше овладеть эстонским языком

Шесть ида-вируских школ с русским языком обучения воспользовались возможностью нанять в начальный класс эстоноязычного учителя, который работает вместе с русскоязычным. Нанять для класса второго учителя могли и эстонские школы, где учится много иноязычных детей, но там ждут большей поддержки от государства.
В пилотном проекте Министерства образования и науки "Профессиональный эстоноязычный учитель в основной школе" участвуют школы из Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Алутагузеской волости. Йыхвиская русская основная школа попросила двух дополнительных учителей.