Тандем учителей помогает детям лучше овладеть эстонским языком

Во втором классе Иллукаской школы детей учат Пийа Отти и Анастасия Заплетнюк. Анастасию школа наняла в качестве дополнительного учителя при поддержке Министерства образования и науки. "Идет первая неделя учебы, и мы пока решаем, как будем вести уроки. Наш план таков: либо мы весь урок вместе, либо делаем общее введение, затем Анастасия вместе со своей группой переходит в другое помещение и продолжается углубленная работа в маленькой группе. Мы ведем вместе уроки эстонского языка, природоведения и человековедения, другие предметы - по мере необходимости", - объяснила организацию работы Пийа Отти.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik