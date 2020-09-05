Сб, 5.09.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Тандем учителей помогает детям лучше овладеть эстонским языком

Во втором классе Иллукаской школы детей учат Пийа Отти и Анастасия Заплетнюк. Анастасию школа наняла в качестве дополнительного учителя при поддержке Министерства образования и науки. "Идет первая неделя учебы, и мы пока решаем, как будем вести уроки. Наш план таков: либо мы весь урок вместе, либо делаем общее введение, затем Анастасия вместе со своей группой переходит в другое помещение и продолжается углубленная работа в маленькой группе. Мы ведем вместе уроки эстонского языка, природоведения и человековедения, другие предметы - по мере необходимости", - объяснила организацию работы Пийа Отти.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Шесть ида-вируских школ с русским языком обучения воспользовались возможностью нанять в начальный класс эстоноязычного учителя, который работает вместе с русскоязычным. Нанять для класса второго учителя могли и эстонские школы, где учится много иноязычных детей, но там ждут большей поддержки от государства.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В пилотном проекте Министерства образования и науки "Профессиональный эстоноязычный учитель в основной школе" участвуют школы из Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Алутагузеской волости. Йыхвиская русская основная школа попросила двух дополнительных учителей.

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