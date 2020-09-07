В Силламяэ установлены новые рекорды Эстонии в 24-часовом забеге

Прежний рекорд Эстонии среди мужчин - 232,43 км - принадлежал с 2015 года Сильверу Ээнсаару. Прежний рекорд среди женщин - 194,452 км - установила Мооника Пилли в феврале этого года.

Райли Рюйтель сразу после завершения тяжелого испытания сказала, что счастлива снова быть обладательницей рекорда Эстонии, но сожалеет, что ей не хватило всего 750 метров, чтобы преодолеть вожделенную отметку в 200 километров.

Новый рекорд Эстонии среди мужчин 237,03 км - это расстояние от северного побережья в Силламяэ до южной границы Эстонии в Валга. Владимир Фролов сказал, что ему удалось следовать установленному плану в течение всех 24 часов на трассе. Для сравнения: дистанция, которую пробежал Фролов, примерно на пять километров длиннее, чем протяженность спецучастков, преодоленных в ходе гонки участниками эстонского этапа ЧМ по ралли в минувшие выходные.

Второе место в мужском зачете (225,53 км) занял латыш Айварс Бондарс, который лидировал до утра воскресенья, но выбился из сил и в последние часы мог только идти.

Герман Терехов за сутки преодолел почти 220 километров. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Ставший третьим кохтлаярвесец Герман Терехов первым из идавирусцев преодолел отметку в 200 километров - 219,58 км. Терехов, поднявшийся на пятую строчку в эстонском рейтинге всех времен, в последние часы был самым быстрым бегуном на трассе, но на финише ему потребовалась помощь медиков и его доставили в больницу для осмотра. После восстановительных процедур ида-вируского железного человека, который собирался вечером пойти в Йыхвиский концертный дом на концерт ансамбля "Kaunimate Aastate Vennaskond", отпустили домой отдыхать, сообщил один из организаторов соревнований Рене Кундла.

Среди женщин первое место на Силламяэском ультрамарафоне завоевала латышка Сигита Ваце (202,95 км), которая опередила Райли Рюйтель на три с лишним километра. Третье место с новым личным рекордом - 189,24 км - заняла Ульви Лонд.