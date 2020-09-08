Коронавспышка в Ида-Вирумаа постепенно ослабевает

Острая вспышка коронавирусной инфекции, которая наблюдалась в Ида-Вирумаа в конце августа, постепенно идет на спад: число активных случаев уменьшается, в последние дни было зарегистрировано лишь несколько новых заражений, но уровень заболеваемости по-прежнему самый высокий по сравнению с другими уездами Эстонии.
Департамент здоровья утром в понедельник сообщил, что в Ида-Вирумаа не выявлено новых инфицированных, одна положительная проба добавилась в воскресенье и четыре - в субботу, три из которых у лиц, относящихся к семейному кругу ранее заболевших.
Если в начале сентября количество активных заражений в Ида-Вирумаа увеличилось до ста, а к понедельнику сократилось до 77.
Уровень заболеваемости на 100 тысяч жителей в Ида-Вирумаа снизился с 80 до 56,5, что по-прежнему является самым высоким показателем в Эстонии среди уездов.
Если временное ограничение на продажу алкоголя в ночное время в развлекательных заведениях Тартуского уезда и Юго-Восточной Эстонии закончилось в 6 часов утра в понедельник, то в Ида-Вирумаа и Харьюмаа оно распространяется и на начало недели.
По словам префекта Идаской префектуры Тарво Круупа, Департамент полиции и погранохраны исходит из еженедельного обзора заболевших коронавирум и рекомендаций Департамента здоровья. "Хотя в последние дни мы наблюдаем относительно небольшой рост числа людей, инфицированных коронавирусом в Ида-Вирумаа, общее количество как больных, так и находящихся под наблюдением в уезде в последние недели было очень высоким", - сказал префект.
По его словам, цель ограничения продажи алкоголя - поддержание социальной дистанции и препятствование скоплению больших групп в небольших пространствах. Необходимость продления ограничения будет пересмотрена в сотрудничестве с Департаментом здоровья в конце этой недели.
Бюро Департамента шоссейных дорог в Раквере, Йыхви и Нарве, которые были закрыты 25 августа из-за заражения сотрудников коронавирусом, вновь открылись с понедельника; экзамены по вождению продолжатся.