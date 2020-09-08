Коронавспышка в Ида-Вирумаа постепенно ослабевает

Департамент здоровья утром в понедельник сообщил, что в Ида-Вирумаа не выявлено новых инфицированных, одна положительная проба добавилась в воскресенье и четыре - в субботу, три из которых у лиц, относящихся к семейному кругу ранее заболевших.

Если в начале сентября количество активных заражений в Ида-Вирумаа увеличилось до ста, а к понедельнику сократилось до 77.

Уровень заболеваемости на 100 тысяч жителей в Ида-Вирумаа снизился с 80 до 56,5, что по-прежнему является самым высоким показателем в Эстонии среди уездов.

Если временное ограничение на продажу алкоголя в ночное время в развлекательных заведениях Тартуского уезда и Юго-Восточной Эстонии закончилось в 6 часов утра в понедельник, то в Ида-Вирумаа и Харьюмаа оно распространяется и на начало недели.

По словам префекта Идаской префектуры Тарво Круупа, Департамент полиции и погранохраны исходит из еженедельного обзора заболевших коронавирум и рекомендаций Департамента здоровья. "Хотя в последние дни мы наблюдаем относительно небольшой рост числа людей, инфицированных коронавирусом в Ида-Вирумаа, общее количество как больных, так и находящихся под наблюдением в уезде в последние недели было очень высоким", - сказал префект.

По его словам, цель ограничения продажи алкоголя - поддержание социальной дистанции и препятствование скоплению больших групп в небольших пространствах. Необходимость продления ограничения будет пересмотрена в сотрудничестве с Департаментом здоровья в конце этой недели.