У Нарвских электростанций опять есть работа

В первом полугодии этого года Эстония импортировала почти половину потребляемой электроэнергии. Из-за низкого уровня цен и дорогих квот на выбросы углерода производство сланцевой электроэнергии на большинстве находящихся в исправном состоянии блоков Нарвских станций принесло бы убыток принадлежащему государству "Eesti Energia".

Ситуация на рынке изменилась в середине августа, когда перед Нарвскими станциями открылась возможность вновь выйти на рынок и с того момента Эстония большую часть времени снабжала себя отечественной электроэнергией.

По словам пресс-представителя "Eesti Energia" Прийта Лутса, дневные цены электроэнергии большую часть времени составляли в августе 45-65 €/MWh, что позволило как ветровым электростанциям, так и расположенным в Ида-Вирумаа гибридным электростанциям, потребляющим как сланец, так и биомассу, предлагать больше электроэнергии на рынок. "Последние недели в дневное время на полную мощность работали Ауверская электростанция и Балтийская электростанция, мы использовали также много биомассы. На полную мощность работали также заводы масла, и в августе мы установили месячный рекорд", - сообщил Лутс.

Рост цены электроэнергии был вызван работами по обслуживанию АЭС, расположенной в Швеции в Рингхальсе, и морского кабеля "Estlink1", соединяющего Эстонию и Финляндию. "На рынке Балтии предложений стало меньше и поэтому в августе в Эстонии месячная биржевая цена оказалась самой высокой за этот год - 41 евро за мегаватт-час", - отметил пресс-представитель.