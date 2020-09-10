В субботу на марафон в Ида-Вирумаа соберутся около 800 велогонщиков

Главный организатор соревнований Роберт Пеэтс сказал, что для снижения риска заражения коронавирусом как среди участников, так и среди организаторов соревновательный центр расположится не в здании, а на улице и в открытых палатках. "Пункт выдачи номеров оборудован экраном из оргстекла, как в почтовой конторе", - назвал Пеэтс для примера одну из мер предосторожности.

В пунктах питания постараются не предлагать напитки и еду в раскрытом виде, участники смогут взять закрытые бутылки и упаковки геля. Также участникам советуют еще дома наполнить две бутылки для воды и закрепить их на велосипеде.

Если в прошлом году на разных дистанциях Алутагузеского веломарафона на финиш приехали в общем 711 велогонщиков, то нынче Пеэтс рассчитывает собрать примерно 800 участников. "Приедут практически все эстонские гонщики, которые хоть сколько-нибудь серьезно увлекаются велоспортом", - сказал он, отметив, что поскольку из-за распространения коронавируса многие соревнования были отменены и в некоторых зарубежных странах вообще не было возможности их провести, то большая часть эстонских велогонщиков находится дома и они используют любую возможность посоревноваться.

Чтобы рассредоточить участников, организаторы планируют распределить их в стартовом коридоре по группам численностью 50 человек на большей площади, чем раньше, и пускать их в группы непосредственно перед стартом.