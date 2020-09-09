В Силламяэ скоро начнется долгожданный ремонт улицы Гагарина

Силламяэское горуправление провело конкурс госпоставки и заключило договор на благоустройство пешеходной зоны на улице Юрия Гагарина. Бюджетных денег на эти работы город не потратит - сюда пойдут более 250 тысяч евро, выделенных государством городу свежих морских ветров в качестве поддержки с целью оживления региональной экономики и смягчения последствий пандемии коронавируса.
Заведующий отделом городского хозяйства Юрий Петренко сказал, что благодаря поддержке государства они смогут осуществить планы, которые давно вынашивались.