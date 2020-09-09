Чт, 10.09.2020
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В Силламяэ скоро начнется долгожданный ремонт улицы Гагарина

К концу года движение по улице Гагарина станет удобнее и безопаснее.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Силламяэское горуправление провело конкурс госпоставки и заключило договор на благоустройство пешеходной зоны на улице Юрия Гагарина. Бюджетных денег на эти работы город не потратит - сюда пойдут более 250 тысяч евро, выделенных государством городу свежих морских ветров в качестве поддержки с целью оживления региональной экономики и смягчения последствий пандемии коронавируса.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Заведующий отделом городского хозяйства Юрий Петренко сказал, что благодаря поддержке государства они смогут осуществить планы, которые давно вынашивались.

- Эта часть улицы остро нуждается в реконструкции, - комментирует он. - Планировали ее преобразования в этом году, но в бюджете не хватило денег. Пешеходная часть давно разрушена, хотя движение интенсивное - особенно летом, когда люди идут от жилого массива к месту купания. Необходим пешеходный переход, нужно привести в должный вид и так называемую пешеходную тропу в сторону моря. Новый проект как раз и предусматривает решение всех этих задач.

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