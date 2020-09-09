В Силламяэ скоро начнется долгожданный ремонт улицы Гагарина

- Эта часть улицы остро нуждается в реконструкции, - комментирует он. - Планировали ее преобразования в этом году, но в бюджете не хватило денег. Пешеходная часть давно разрушена, хотя движение интенсивное - особенно летом, когда люди идут от жилого массива к месту купания. Необходим пешеходный переход, нужно привести в должный вид и так называемую пешеходную тропу в сторону моря. Новый проект как раз и предусматривает решение всех этих задач.