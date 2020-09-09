Кинолюбителей зовут в Сомпа - посмеяться

По словам директора Кохтла-Ярвеского центра культуры (КЯЦК) Светланы Коротковой, массовых мероприятий в начале осени проводить по-прежнему не рекомендуется, но творческий коллектив предлагает горожанам небольшие встречи на свежем воздухе. В августе в Сомпа впервые прошел кинопикник - посмотреть на улице новый фильм "Один вдох" собралось около полусотни зрителей. Начинание получило множество хороших откликов, что побудило устроителей вечернего кино продолжать.

- Пока на улице еще достаточно тепло, решили снова показать кино, - констатирует Светлана. - Завтра привезем кинокомедию "Отель "Белград", этот российский фильм с участием сербских артистов вышел в текущем году, и думаю, что вряд ли многие успели его увидеть.

Сербский сердцеед и весельчак, владелец пятизвездочного отеля в Белграде Паша живет, не зная бед, пока случайно не портит многомиллионное приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга тот заставляет отельера жениться на своей дочке. Девушка начинает готовиться к свадьбе с красавчиком, когда Паша после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей любовью. В романтичной атмосфере древнего города чувства между ними готовы вспыхнуть вновь…