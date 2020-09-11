Коронавирус вновь набирает обороты в Ида-Вирумаа

Департамент здоровья сообщил в пятницу утром о девяти новых случаях заболевания коронавирусом среди жителей Ида-Вирумаа - это крупнейший суточный рост за последние две недели. В семи случаях речь идет о близко контактировавших с ранее заразившимися, а в двух случаях обстоятельства заражения еще уточняются.

В идаском регионе зафиксировано в общем шесть активных очагов, крупнейший из которых - так называемый очаг шахты "Estonia" с 57 заболевшими (из них 31 - работники, 26 - близко контактировавшие с ними люди). С очагом завезенного из Соединенного Королевства коронавируса связаны 15 случаев заболевания, с очагом шахты "Ojamaa" - девять, Вируской тюрьмы - пять. С двумя разными очагами по месту работы по состоянию на сегодняшнее утро связаны в общем 14 человек. Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья находятся 422 человека.

Число заразившихся коронавирусом работников отделения патологии Ида-Вируской центральной больницы выросло до шести человек. В отделении патологии трудятся в общем десять работников. Наряду с заболевшими на самоизоляции находятся в качестве близко контактировавших и другие работники.

Из-за выхода из строя работников отделения патологии, расположенного в отдельном здании, по словам коммуникационного руководителя Ида-Вируской центральной больницы Юло Вельдре, реорганизована работа службы патологии. Например, анализы отправляются в клинику Тартуского университета, сотрудничают также с Нарвской больницей и отделением судмедэкспертизы в Кохтла-Ярве.