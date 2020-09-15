Ингерманландские финны подхватили эстафету от евреев

Председатель общества Майре Петрова отмечает, что текущий год особенно важен для ингерманландцев, так как впереди выборы в совет культурной автономии и очень хотелось, чтобы жители региона и страны больше узнали о том, как и чем живут представители этого народа.

- Пандемия сильно помешала - не состоялись многие запланированные встречи, в том числе и наш ежегодный, уже 30-й республиканский певческий праздник, который должен был пройти в Пярну, - искренне сожалеет она. - Но летний лагерь в "Кулдкару" в августе провели - участвовали 30 детей и взрослых из разных городов страны. Наши танцоры и певцы выступали на празднике деревни Кахула. На днях послали свой видеопривет в Россию, в Ингеримаа состоялся певческий праздник. 3 октября готовимся отметить 100-летие Эстонского общества ингерманландской культуры, празднование будет проходить в Нарве, где откроем памятную доску первым пасторам, будет и большая культурная программа.

Кохтлаярвесцы смогут ближе прикоснуться к ингерманландским традициям и истории народа 7 ноября в Кохтла-Ярвеском центре культуры. Организаторы еще не теряют надежды, что к ним приедут зарубежные гости.