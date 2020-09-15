Ингерманландские финны подхватили эстафету от евреев

Эстафету фестивалей-знакомств с культурой разных народов от общества еврейской культуры в прошлом году подхватило Ида-Вирумааское общество ингерманландских финнов, но запланированные в мае мероприятия из-за пандемии не состоялись. Но встреча будет - фестиваль культуры ингерманландских финнов перенесли на 7 ноября, он также пройдет в стенах Кохтла-Ярвеского центра культуры.
Председатель общества Майре Петрова отмечает, что текущий год особенно важен для ингерманландцев, так как впереди выборы в совет культурной автономии и очень хотелось, чтобы жители региона и страны больше узнали о том, как и чем живут представители этого народа.
- Пандемия сильно помешала - не состоялись многие запланированные встречи, в том числе и наш ежегодный, уже 30-й республиканский певческий праздник, который должен был пройти в Пярну, - искренне сожалеет она. - Но летний лагерь в "Кулдкару" в августе провели - участвовали 30 детей и взрослых из разных городов страны. Наши танцоры и певцы выступали на празднике деревни Кахула. На днях послали свой видеопривет в Россию, в Ингеримаа состоялся певческий праздник. 3 октября готовимся отметить 100-летие Эстонского общества ингерманландской культуры, празднование будет проходить в Нарве, где откроем памятную доску первым пасторам, будет и большая культурная программа.
Кохтлаярвесцы смогут ближе прикоснуться к ингерманландским традициям и истории народа 7 ноября в Кохтла-Ярвеском центре культуры. Организаторы еще не теряют надежды, что к ним приедут зарубежные гости.
- Ждем открытия границ, но, скорее всего, придется передавать приветствие творческих коллег из России на экране, - не исключает плохой вариант собеседница. - Но коллективы из Финляндии, надеюсь, доберутся. Даже если придется справляться своими силами, нам есть что показать и рассказать горожанам: познакомим с кухней, проведем мастер-класс, покажем концерт и так далее. Все мероприятия будут открытыми и на трех языках - финском, эстонском и русском.