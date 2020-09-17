Музей славянской культуры гостит в читальном зале

Музей был создан около двадцати лет назад при кохтла-ярвеской Славянской гимназии педагогами-энтузиастами учебного заведения. Фонд с годами пополнялся и, когда в школьном кабинете стало тесно, в 2012 году переехал в Вахтраский центр творчества. Дорогу сюда давно открыли не только кохтлаярвесцы - на экскурсии приезжают из других городов, привозят учеников учителя. Хозяйничает тут самый большой энтузиаст и бессменный руководитель музея, председатель Кохтла-Ярвеского общества русской культуры Роза Иванова.

- В какой бы стране дети ни родились и где бы ни жили, они должны знать свои исторические корни и культуру своего народа, - твердо убеждена она. - Наша задача - сохранить то, что имеем, и передавать потомкам. Впрочем, с не меньшим интересом приходят и взрослые. Музей устраивает тематические выставки, которые с удовольствием посещают горожане, он открыт по будням и вход сюда свободный.

Недавно библиотека приобрела стеклянные витрины, и заведующая читальным залом Лариса Ладанюк пригласила Музей славянской культуры с выставкой. Роза Иванова сказала, что с удовольствием собрала предметы, рассказывающие о ремеслах славянских народов и православии.

- Эта маленькая галерея пользуется популярностью, приходя в библиотеку, горожане охотно знакомятся с выставками, - знает она не понаслышке, ведь и сама часто приходит сюда. - Мы готовы сотрудничать, кроме этой выставки у нас есть много еще что показать. Коллекция постоянно пополняется, люди приносят вещи, считая, что здесь их лучше сохранят, а главное - увидят другие. Недавно мы получили в подарок молитвослов столетней давности - его подарили человеку, служившему при царе...