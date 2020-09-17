Музей славянской культуры гостит в читальном зале

В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (Тууслари, 19) до 10 октября проводится выставка экспонатов из коллекции Музея славянской культуры. В среду, 23 сентября в 14.00 состоится творческая встреча с директором музея Розой Ивановой. Вход - свободный.
Музей был создан около двадцати лет назад при кохтла-ярвеской Славянской гимназии педагогами-энтузиастами учебного заведения. Фонд с годами пополнялся и, когда в школьном кабинете стало тесно, в 2012 году переехал в Вахтраский центр творчества. Дорогу сюда давно открыли не только кохтлаярвесцы - на экскурсии приезжают из других городов, привозят учеников учителя. Хозяйничает тут самый большой энтузиаст и бессменный руководитель музея, председатель Кохтла-Ярвеского общества русской культуры Роза Иванова.
- В какой бы стране дети ни родились и где бы ни жили, они должны знать свои исторические корни и культуру своего народа, - твердо убеждена она. - Наша задача - сохранить то, что имеем, и передавать потомкам. Впрочем, с не меньшим интересом приходят и взрослые. Музей устраивает тематические выставки, которые с удовольствием посещают горожане, он открыт по будням и вход сюда свободный.
Недавно библиотека приобрела стеклянные витрины, и заведующая читальным залом Лариса Ладанюк пригласила Музей славянской культуры с выставкой. Роза Иванова сказала, что с удовольствием собрала предметы, рассказывающие о ремеслах славянских народов и православии.
- Эта маленькая галерея пользуется популярностью, приходя в библиотеку, горожане охотно знакомятся с выставками, - знает она не понаслышке, ведь и сама часто приходит сюда. - Мы готовы сотрудничать, кроме этой выставки у нас есть много еще что показать. Коллекция постоянно пополняется, люди приносят вещи, считая, что здесь их лучше сохранят, а главное - увидят другие. Недавно мы получили в подарок молитвослов столетней давности - его подарили человеку, служившему при царе...
В нынешней экспозиции представлены иконы, выполненные в технике алмазной вышивки, рукодельные изделия - от игрушек до хохломской росписи, фарфор и предметы быта. Многое из представленного изготовлено руками членов русского общества. Интересно посмотреть, но ведь почти у каждой вещи есть и своя история. Об этом и в целом о музейной жизни Роза Иванова расскажет на встрече в среду.