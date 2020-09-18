Нарвский энергетический забег в этом году отменяется

Главный организатор мероприятия, которое должно было пройти в десятый раз с почти 5000 участниками, Мати Лиллиаллик перенес в этом году дату проведения забега с июня на октябрь, надеясь, что к этому времени волна вируса спадет, однако во второй половине августа число зараженных в Ида-Вирумаа вновь резко пошло вверх.

Лиллиаллик сказал, что со стороны организаторов Нарвского энергетического забега все необходимые приготовления были сделаны и забег можно было бы провести 10 октября, но "учитывая интенсивное распространение вируса в Ида-Вирумаа и в целом в Эстонии, мы с главным спонсором мероприятия (концерн "Eesti Energia") решили перенести десятый Нарвский энергетический забег на следующий год".

По нынешним планам, если условия позволят, забег будет проведен 12 июня 2021 года.

Планировавшиеся в Нарве в сотрудничестве с Эстонским легкоатлетическим союзом республиканские соревнования по полумарафону пройдут 3 октября в рамках Тартуского городского марафона.

Для всех зарегистрировавшихся участников и любителей энергозабега взнос за участие переносится на 2021 год или, по желанию, возвращается.