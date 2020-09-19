В причудских деревнях сохранилась давняя традиция - выбирать старосту. Эту общественную работу доверяют уважаемому человеку с активной жизненной позицией, который поможет решить насущные вопросы, донести их до местной власти, тем более, если волость, такая как Алутагузеская, имеет очень большую территорию, и от таких деревень, как, например, Карьямаа, Васкнарва, Алайыэ, волостное управление находится неблизко.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Седьмой год старостой Алайыэ является ее коренной житель Андрей Мочонов. Он работает слесарем на заводе в Кивиыли, но для алайыэсцев это прежде всего - человек, который может донести до волостного управления волнующие деревню вопросы.

- В большинстве своем проблемы не глобальные, но они волнуют людей, и зачастую надо талдычить и талдычить, чтобы на них обратили внимание, - говорит Андрей. - И мы, старосты, становимся коротким проводом, по которому информация быстрее доходит до чиновников. Они теперь (после образования Алутагузеской волости с центром в Ийзаку) далеко и не знают часто, что у нас происходит. 