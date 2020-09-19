В причудских деревнях сохранилась давняя традиция - выбирать старосту. Эту общественную работу доверяют уважаемому человеку с активной жизненной позицией, который поможет решить насущные вопросы, донести их до местной власти, тем более, если волость, такая как Алутагузеская, имеет очень большую территорию, и от таких деревень, как, например, Карьямаа, Васкнарва, Алайыэ, волостное управление находится неблизко.

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Седьмой год старостой Алайыэ является ее коренной житель Андрей Мочонов. Он работает слесарем на заводе в Кивиыли, но для алайыэсцев это прежде всего - человек, который может донести до волостного управления волнующие деревню вопросы.