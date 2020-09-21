Фестиваль "Творческий котел" отменен

Руководитель Круглого стола национальных культурных обществ Ида-Вирумаа Александр Дусман выразил искреннее сожаление об отмене фестиваля, к которому все было уже готово.

- Решение далось нелегко, ведь приложено много усилий многих людей, получилась разнообразная, интересная программа, - комментирует он. - Круглый стол в этом году отмечает 25-летие, мы подготовили самую большую выставку, рассказывающую о нашем пути. Но здоровье людей важнее всего, тем более что не секрет, что самые активные члены национальных обществ - пенсионеры. Число заболевших снова растет, не хочется никого подвергать опасности. Что будет дальше - покажет время.

Координатор "Творческого котла" Анне Уттендорф добавила, что о переносе даты пока не говорили, но, вероятнее всего, в этом году провести фестиваль уже не получится.

- Было предложение провести "Творческий котел" будущей весной или летом на свежем воздухе, ведь около концертного дома есть прекрасная площадка, но однозначно, что это будет уже другое мероприятие. Традиция прекрасная, и мы постараемся ее сохранить.

Александр Дусман больше всего опасается, что без реального общения энтузиазм людей может угаснуть.