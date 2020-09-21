Фестиваль "Творческий котел" отменен

Впервые за 17 лет ида-вирумааский фестиваль национальных обществ "Творческий котел" в Йыхви в этом году не закипит - рост заболеваемости в Ида-Вирумаа побудил организаторов принять решение об отмене всех мероприятий, запланированных на 27 сентября.
Руководитель Круглого стола национальных культурных обществ Ида-Вирумаа Александр Дусман выразил искреннее сожаление об отмене фестиваля, к которому все было уже готово.
- Решение далось нелегко, ведь приложено много усилий многих людей, получилась разнообразная, интересная программа, - комментирует он. - Круглый стол в этом году отмечает 25-летие, мы подготовили самую большую выставку, рассказывающую о нашем пути. Но здоровье людей важнее всего, тем более что не секрет, что самые активные члены национальных обществ - пенсионеры. Число заболевших снова растет, не хочется никого подвергать опасности. Что будет дальше - покажет время.
Координатор "Творческого котла" Анне Уттендорф добавила, что о переносе даты пока не говорили, но, вероятнее всего, в этом году провести фестиваль уже не получится.
- Было предложение провести "Творческий котел" будущей весной или летом на свежем воздухе, ведь около концертного дома есть прекрасная площадка, но однозначно, что это будет уже другое мероприятие. Традиция прекрасная, и мы постараемся ее сохранить.
Александр Дусман больше всего опасается, что без реального общения энтузиазм людей может угаснуть.
- Они привыкают к тому, что ничего не происходит, можно ничего не делать, - рассуждает он. - Очень сложно подымать снова. Поэтому самое важное - решить, как нашим обществам жить дальше. В следующий вторник состоится заседание Круглого стола, которое пройдет, скорее всего, виртуально. Мы с лидерами обществ обсудим дальнейшую стратегию, в том числе и возможные варианты отметить 25-летие Круглого стола.