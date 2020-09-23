Ида-Вируская центральная больница из-за коронавируса вынуждена отменить плановые операции

По словам пресс-секретаря больницы Анны Медведевой, первичный тест находившихся в близком контакте дал отрицательный результат, но тесты проводятся повторно. Работа больницы организуется таким образом, чтобы контактов было как можно меньше.

- На этой неделе плановые операции, конечно, отменяются, проводятся только чрезвычайные, - отметила она. - Сейчас мы выявляем круг работников, которые должны остаться дома в режиме самоизоляции, и тех, кто в ограниченных условиях продолжат работу.

Медведева говорит, что в нынешних условиях нет необходимости переправлять больных в другие больницы. "Постараемся сами справиться с ситуацией".

Для предотвращения распространения вируса во всех помещениях больницы обязательным правилом является ношение масок как пациентами, так и работниками больницы.

В среду в Ида-Вирумаа к числу заразившихся добавилось еще семь человек, что меньше по сравнению с предыдущими днями. В Ида-Вирумаа число людей, находящихся под наблюдением Департамента здоровья, выросло до 816, из них заболевших 149.

Два из семи случаев - это близкие контакты с зараженными, еще в двух случаях заражение произошло на рабочем месте, один случай связан с Россией, обстоятельства остальных случаев еще выясняются. В Кохтла-Ярве Департаментом здоровья зафиксирован новый очаг, названный "очагом дня рождения", в котором сейчас пятеро заразившихся.

Коронавирус выявлен и у одного из работников Йыхвиского попечительского дома. По словам директора Артура Сепперна, в среду прошло тестирование всех 80 подопечных и 35 работников.

Из-за коронавируса затруднена деятельность в некоторых школах Ида-Вирумаа. Начиная со вторника на полторы недели перешла на дистанционное обучение Силламяэская гимназия. Перейдя в понедельник на один день на дистанционное обучение, Йыхвиская гимназия после обнародования результатов тестов во вторник продолжила обычную деятельность. На дистанционном обучении остались некоторые классы в школах Кохтла-Ярве и Йыхви. Коронавирус обнаружен у двух игроков футбольного клуба "Ярве".

По словам Марис Тоомел, помощника йыхвиского волостного старейшины, деятельность спортшколы и школы занятий по интересам остановлена не будет, но следует улучшить инфообмен там, где учащиеся должны находиться в самоизоляции. "Учащимся, бывшим в близком контакте, не разрешено посещать кружки по интересам, библиотеки и прочие публичные места", - подчеркнула она.