Ведущий врач коронавирусного кризиса - идавирусцам: ситуация становится более серьезной

В Ида-Вирумаа, где уровень заражения коронавирусом сейчас самый высокий в стране, ношение маски в многолюдных помещениях и в общественном транспорте должно бы стать нормой, считает Аркадий Попов, который был медицинским руководителем чрезвычайной ситуации Департамента здоровья во время чрезвычайного положения.
Главный врач отделения неотложной медицинской помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов во вторник встретился с ида-вирускими журналистами, семейными врачами и работниками больниц, чтобы совместными усилиями остановить вспышку коронавируса в Ида-Вирумаа.