Ведущий врач коронавирусного кризиса - идавирусцам: ситуация становится более серьезной

На пресс-конференции в Нарве было представлено мобильное приложение "HOIA", которое нарвский семейный врач Марина Васильева сразу же попыталась загрузить. Приложением пользуются более 100000 жителей Эстонии и с его помощью можно быстро узнать о возможном близком контакте с заразившимся COVID-19.

В Ида-Вирумаа, где уровень заражения коронавирусом сейчас самый высокий в стране, ношение маски в многолюдных помещениях и в общественном транспорте должно бы стать нормой, считает Аркадий Попов, который был медицинским руководителем чрезвычайной ситуации Департамента здоровья во время чрезвычайного положения.