Чт, 24.09.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Ведущий врач коронавирусного кризиса - идавирусцам: ситуация становится более серьезной

На пресс-конференции в Нарве было представлено мобильное приложение "HOIA", которое нарвский семейный врач Марина Васильева сразу же попыталась загрузить. Приложением пользуются более 100000 жителей Эстонии и с его помощью можно быстро узнать о возможном близком контакте с заразившимся COVID-19.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Ида-Вирумаа, где уровень заражения коронавирусом сейчас самый высокий в стране, ношение маски в многолюдных помещениях и в общественном транспорте должно бы стать нормой, считает Аркадий Попов, который был медицинским руководителем чрезвычайной ситуации Департамента здоровья во время чрезвычайного положения.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Главный врач отделения неотложной медицинской помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов во вторник встретился с ида-вирускими журналистами, семейными врачами и работниками больниц, чтобы совместными усилиями остановить вспышку коронавируса в Ида-Вирумаа.

Попов отметил, что число заразившихся за последние 14 дней на 100000 жителей в регионе выросло почти до ста человек, что в три раза выше, чем у "ближайших конкурентов" Харьюмаа и Вырумаа.

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