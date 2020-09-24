Лагерь Осипенко снова пришел к власти в Йыхви

С перевесом в один голос (11:10) новая коалиция отстранила от должности как председателя волостного собрания Нину Негласон из избирательного союза "Jõhvi Eest" и волостного старейшину центриста Макса Каура, так и помощников старейшины Марис Тоомел и Мессурме Писареву, которые пробыли в должности менее трех месяцев.

В качестве причины отстранения волостной управы инициаторы вотума недоверия назвали непрофессиональное управление, а председателя волостного собрания они упрекнули в нарушении порядка работы собрания.

Передавший заявление о выражении недоверия на предыдущем заседании волостного собрания бывший помощник волостного старейшины Алексей Наумкин объяснил "Северному побережью", что некомпетентность волостного управления отражается в общей картине его деятельности. Он привел в качестве примера предполагаемую путаницу с руководством в дневном центре для пожилых людей, а также проблему с конкурсом на место специалиста по защите детей, когда победивший кандидат в последний момент отказался занять должность.

Помимо депутатов из избирательного союза Осипенко Алексея Наумкина, Тамары Пылевиной, Дмитрия Смирнова, Сергея Тульского, Андрея Оямяэ и Елены Безводицкой к вотуму недоверия присоединились входящие во фракцию Центристской партии Артур Сепперн, Эдуард Эаст, Аллан Мянд, Ирина Шульгина и Илона Калдре. При этом никто из них не является членом Центристской партии: Эаста и Сепперна исключили из партии в июне этого года за то, что они хотели отстранить от должности волостного старейшины своего однопартийца Макса Каура, остальные ранее в партию не входили.

В состоявшую из 12 человек так называемую винегретную коалицию, пришедшую к власти в июне, входили депутаты из избирательного союза "Jõhvi Eest" Нина Негласон, Кайа Калдвеэ, Майт Сепп и Лийна Михкельсон, перешедшие из фракции избирательного союза Осипенко депутаты Велли Набер, Александр Романович и Роман Граф, члены фракции Партии реформ Айвар Сурва, Марис Тоомел и Пауль Паас, единственный представитель Центристской партии Екатерина Васильева и представитель распавшегося ранее избирательного союза "Jõhvi" Теэт Энок.

Расклад сил в волостном собрании снова изменился после того, как представитель Центристской партии Екатерина Васильева в августе прекратила действие своих депутатских полномочий, а Мартин Репинский снова отложил возвращение в волостное собрание, и вместо них в собрание прошла баллотировавшаяся по списку Центристской партии беспартийная Илона Калдре, известная широкой общественности в качестве экстрасенса. В ходе данного вотума недоверия Калдре была в одном лагере с избирательном союзом Осипенко.