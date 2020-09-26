Сб, 26.09.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Бывшая йыхвиская коалиция отвергает обвинения в создании рабочих мест для своих

Перешедшая из лагеря Осипенко на сторону Негласон Велли Набер получила в волости должность, на которой она координирует вопросы сельской жизни.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Лишившаяся власти в Йыхви в четверг так называемая винегретная коалиция, которая раньше критиковала лагерь бизнесмена Николая Осипенко за создание рабочих мест для своих и подкуп членов волостного собрания, теперь получает аналогичные обвинения от противоположной стороны.

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Предприниматель Аллан Мянд, участвовавший в выражении недоверия йыхвиской властной верхушке в четверг, обвинил прежнюю коалицию в том, что она делает то же самое, за что критиковала предыдущую власть, и начала создавать рабочие места для лояльных себе людей.

Он упомянул бывшего депутата волостного собрания Велли Набер, которая весной переметнулась из лагеря Осипенко на другую сторону, а позднее как замещающий член выбыла из волостного собрания. Набер заняла в волости должность советника, курирующего вопросы сельской жизни.

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