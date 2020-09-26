Бывшая йыхвиская коалиция отвергает обвинения в создании рабочих мест для своих

Лишившаяся власти в Йыхви в четверг так называемая винегретная коалиция, которая раньше критиковала лагерь бизнесмена Николая Осипенко за создание рабочих мест для своих и подкуп членов волостного собрания, теперь получает аналогичные обвинения от противоположной стороны.
Предприниматель Аллан Мянд, участвовавший в выражении недоверия йыхвиской властной верхушке в четверг, обвинил прежнюю коалицию в том, что она делает то же самое, за что критиковала предыдущую власть, и начала создавать рабочие места для лояльных себе людей.