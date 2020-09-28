Приближается срок представления кандидатов на предпринимательский конкурс в Ида-Вирумаа

Как и в прошлые годы, конкурс призван определить "Дело года в Ида-Вирумаа" и выявить лучших еще в шести категориях: "Лучшее использование евроденег в Ида-Вирумаа", "Малое предприятие года", "Туристическое предприятие года", "Новичок года" "Друг предпринимателей" и "Лучшее предприимчивое дело молодежи".

Одна из ведущих организаторов конкурса, член правления Центра предпринимательства Ида-Вирумаа Пилле Сёэт призывает как частных лиц, так и предприятия и организации выдвигать кандидатов. "Не стоит долго ломать голову, достойно то или иное предприятие/организация признания, соответствует ли оно категории конкурса. Если внутреннее чувство говорит, что дело хорошее и результат весомый, то обязательно нужно этого кандидата представить на конкурс", - говорит Сёэт, добавляя, что предприятиям не стоит стыдиться выдвигать себя на конкурс.

Необходимая для конкурсантов информация размещена на странице Центра предпринимательства ivek.ee.

В начале октября соберется жюри, которое отберет номинантов во всех категориях. В последующие месяцы каждый из них будет представлен видеоклипом, который потом можно использовать в своем маркетинге.

Победители конкурса будут объявлены 10 декабря на церемонии в Нарвской крепости.

В прошлом году титула "Дело года в Ида-Вирумаа" был удостоен нарвский завод по производству электромоторов ТОО "Waldchnep".