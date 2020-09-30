Ида-вируские толоки по приглашению в гости признаны маркетинговым достижением года

На впервые проведенный в Эстонии конкурс центра развития туризма Целевого учреждения развития предпринимательства (EAS) было представлено 30 выдающихся достижений в сфере маркетинга. Из их числа выбрали четырех финалистов, среди которых больше всего голосов на народном голосовании набрал Ида-Вирумааский кластер туризма, с большим отрывом обойдя маркетинг новой выставки научного центра "AHHAA" "Аххаа, фобии!". Награду за маркетинговое достижение года вручили во вторник на Эстонской туристической конференции 2020.

- Если кто-нибудь спросит меня, в каком регионе живут самые патриотичные люди, то я отвечу: в Ида-Вирумаа, - сказал руководитель маркетинговых проектов Ида-Вирумааского кластера туризма Меэлис Кууск, поблагодарив идавирусцев, которые бросились на помощь местному туризму в тяжелые времена.

- Ида-Вирумааский кластер туризма весной ни разу не выбросил белый флаг, и когда появились первые признаки выхода из кризиса, настала пора действовать. Институт маркетинга, наш тогдашний маркетинговый партнер, предложил замечательную идею организовать толоки по приглашению в гости в Ида-Вирумаа. Идея была в том, чтобы привлечь как можно больше местных жителей, предприятий и партнеров, чтобы всем вместе пригласить друзей, родственников и знакомых в гости в Ида-Вирумаа, - напомнил Кууск историю появления кампании по выходу из кризиса.

Для участников кампании подготовили приглашения на эстонском и русском языках, которыми можно было поделиться в социальных сетях. Кууск отметил, что это не была кампания по продажам, которая вынуждала бы людей тратить деньги. "Финансовая выгода была косвенной: когда уже были здесь, тогда тратили".