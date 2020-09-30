Чт, 1.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Кандидатом на должность волостного старейшины Йыхви является выходец из Южной Эстонии

Газета "Lõuna-Eesti Postimees" писала о Юри Конраде в 2019 году как о "заместителе старейшины с самыми большими мускулами".

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

На заседании Йыхвиского волостного собрания в четверг, в повестке дня которого значатся выборы нового волостного старейшины и назначение на должность членов волостного управления, новым волостным старейшиной могут выбрать члена Валгаского волостного собрания Юри Конрада. Ранее предложение было сделано и бывшему вице-мэру Тарту Артему Суворову. Коалиция пытается скрыть имя своего кандидата в волостные старейшины.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

У коалиции возглавляемых Николаем Осипенко и Мартином Репинским сил, устроивших на прошлой неделе в Йыхви властный переворот, формирование новой волостной управы шло непросто. Хотя с самого начала условились, что должности председателя собрания и волостного старейшины получит Центристская партия, а два места помощника старейшины - возглавляемый Осипенко избирательный союз "Jõhvi - Meie Kodu", изначально на место волостного старейшины, как утверждается, было три кандидата.

Предложение руководить Йыхвиской волостью коалиция сделала нескольким кандидатам. Один из них - Артем Суворов (31), который в 2015-2017 годах был вице-мэром Тарту и в данный момент является координатором Тартуского регионального отделения Центристской партии. 

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