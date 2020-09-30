Кандидатом на должность волостного старейшины Йыхви является выходец из Южной Эстонии

На заседании Йыхвиского волостного собрания в четверг, в повестке дня которого значатся выборы нового волостного старейшины и назначение на должность членов волостного управления, новым волостным старейшиной могут выбрать члена Валгаского волостного собрания Юри Конрада. Ранее предложение было сделано и бывшему вице-мэру Тарту Артему Суворову. Коалиция пытается скрыть имя своего кандидата в волостные старейшины.
У коалиции возглавляемых Николаем Осипенко и Мартином Репинским сил, устроивших на прошлой неделе в Йыхви властный переворот, формирование новой волостной управы шло непросто. Хотя с самого начала условились, что должности председателя собрания и волостного старейшины получит Центристская партия, а два места помощника старейшины - возглавляемый Осипенко избирательный союз "Jõhvi - Meie Kodu", изначально на место волостного старейшины, как утверждается, было три кандидата.