Кандидатом на должность волостного старейшины Йыхви является выходец из Южной Эстонии

У коалиции возглавляемых Николаем Осипенко и Мартином Репинским сил, устроивших на прошлой неделе в Йыхви властный переворот, формирование новой волостной управы шло непросто. Хотя с самого начала условились, что должности председателя собрания и волостного старейшины получит Центристская партия, а два места помощника старейшины - возглавляемый Осипенко избирательный союз "Jõhvi - Meie Kodu", изначально на место волостного старейшины, как утверждается, было три кандидата.