Бизнесмен из Валгамаа с минимальным перевесом стал новым старейшиной Йыхви

Конкурировавшая с Конрадом реформистка Марис Тоомел, бывший помощник йыхвиского волостного старейшины, набрала десять голосов.

По предложению Конрада волостное собрание одиннадцатью голосами выбрало помощниками старейшины бывшего руководителя йыхвиского филиала "Danske Bank" Тоомаса Наэля и исполняющую обязанности директора Йыхвиской библиотеки Эвелин Данилов, которая сейчас входит в "Isamaa", но ранее состояла в Партии народного единства и Партии реформ.

Кандидатом в волостные старейшины центриста Юри Конрада курьезным образом выдвинул депутат волостного собрания Артур Сепперн, которого Центристская партия в июне этого года исключила из партии вместе с бывшим председателем Йыхвиского волостного собрания Эдуардом Эастом за недостойное поведение. Причиной была их попытка отстранить от должности старейшины Йыхвиской волости своего однопартийца Макса Каура.

Владеющий в Валга учреждением размещения, тренажерным залом и ночным клубом 52-летний член правления ТОО "Mismar" Юри Конрад был выбран старейшиной Йыхвиской волости голосами депутатов из избирательного союза бизнесмена-коммунальщика Николая Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu" и фракции Центристской партии. При этом в центристской фракции нет ни одного члена Центристской партии: Эаста и Сепперна исключили из партии, бизнесмен в сфере недвижимости Аллан Мянд, известный экстрасенс Илона Калдре и директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина в партии не состояли.

Юри Конрад, который ранее входил в Народный союз, в ходе выступления перед волостным собранием отметил, что опыт контактов с Йыхви у него скромный. По словам Конрада, баллотироваться в волостные старейшины его пригласил заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд. В своей речи Конрад счел нужным первым делом дать понять, что благодаря возглавляемому Центристской партией правительству Йыхви получит из госбюджета следующего года 1,5 миллиона евро на строительство футбольного холла. Изначально на эти деньги рассчитывала Нарва, но в этот раз она их не получит.

Должностной оклад старейшины Йыхвиской волости - 3600 евро, помощников старейшины - 3000 евро.