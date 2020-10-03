Виртуальный филиал временно переезжает из Белого зала

Почти на весь октябрь Белый зал Кохтла-Ярвеского Музея сланца заняла выставка восковых фигур, но это не значит, что виртуальному филиалу Русского музея придется приостановить запланированные мероприятия: он временно переедет в главное здание Музея сланца (ул. Тууслари, 22).