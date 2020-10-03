Виртуальный филиал временно переезжает из Белого зала

Почти на весь октябрь Белый зал Кохтла-Ярвеского Музея сланца заняла выставка восковых фигур, но это не значит, что виртуальному филиалу Русского музея придется приостановить запланированные мероприятия: он временно переедет в главное здание Музея сланца (ул. Тууслари, 22).
Уже во вторник, 6 октября в 11.30 Ольга Жаркова расскажет об истории сланца в Ида-Вирумаа. В субботу, 10 октября в 11.00 пройдет лекция об истории морского пейзажа "Таллинн - морская столица".
А в четверг, 15 октября, здесь отметят день рождения виртуального филиала Русского музея - он стал первым за рубежом. В честь этого события проведут телемост Санкт-Петербург - Кохтла-Ярве.